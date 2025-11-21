Del auto a la bici: Manu Urcera logró un título histórico en ciclismo

El rionegrino, campeón del Turismo Carretera en 2022 y bicampeón del Turismo Nacional Clase 3 (2019 y 2020), logró un hito inédito en su carrera: se consagró campeón argentino de ciclismo en la prueba de Velocidad Olímpica.

Urcera registró un tiempo de 46.608 segundos y obtuvo la medalla de oro junto a Agustín Ferrari y Lucas Vilar, con quienes formó el equipo en la competencia realizada en el Velódromo de Mar del Plata, escenario que también fue sede de los Juegos Panamericanos de 1995.

«Le agradezco al Pampa (Ferrari) que ha tomado el liderazgo de este proyecto y se ha puesto al hombro una gran responsabilidad», declaró Manu antes de la carrera en una entrevista con Carburando Radio. Ferrari, preparador y entrenador de la Selección Argentina de Ciclismo, fue clave para potenciar el rendimiento del piloto en esta disciplina.

«El ciclismo te ayuda muchísimo en la parte física. He notado que, a medida que entreno más en la bici, el pulso arriba del auto sube mucho menos. Eso se traduce en tener más tiempo arriba del auto o poder pensar mejor. Creo que del automovilismo al ciclismo hay un montón de situaciones similares, sobre todo cuando venís en un pelotón: el tema del aire, la succión, la estrategia… porque no es ir todo el tiempo a fondo ni en el auto ni acá», explicó el piloto.

Con esta consagración, el rionegrino amplía su historial deportivo y demuestra que su pasión por el deporte trasciende las pistas de automovilismo.