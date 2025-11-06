Manu Urcera, el piloto de las cinco marcas en el TC: manejará un Toyota del Maquin Parts

El piloto rionegrino vuelve al equipo con el que fue campeón en 2022. (Archivo)

José Manuel Urcera regresará al Maquin Parts Racing para la próxima termporada del Turismo Carretera. El piloto rionegrino, que todavía tiene dispuar la última prueba del año con el JPG Racing, volverá a la estructura de Venado Tuerto con la que logró el título en 2022. Conducirá un Toyota Camry, lo que representa su quinta marca diferente en la categoría.

La noticia se oficializó horas después de que Manu confirmara su desvinculación del equipo de Juan Pablo Gianini para el próximo año. Según informó el Maquin Parts, aún está en evaluación qué auto usará Urcera, decisión que se tomará en función de alguna prueba previa.

De acuerdo a las versiones previas, se estima que será la unidad que deje vacante Marcelo Agrelo, quien tuvo un destacado 2025 ganando la etapa regular. La motorización, como es habitual en la escudería, estará a cargo de Horacio Soljan y su equipo.

Urcera podría manejar esta Camry con el que Agrelo ganó la etapa regular. (ACTC)

Urcera y su 5ª marca en el TC

Con este proyecto, Manu sumará su quinta marca en el Turismo Carretera. El rionegrino de 34 años ya corrió con Torino (auto con el que fue campeón), Chevrolet, Dodge y Ford. El Toyota será un nuevo desafío en su campaña dentro de la popular categoría.

Urcera compitió en 7 equipos dentro del TC. Disputó 41 competencias con Las Toscas Racing (2015 a 2018 y 2020), 39 con el JP Carrera (2015 y 2018 a 2020), 15 con el Alifraco Sport (2021), 8 con el Team Laboritto Jr. (2018), 30 en el Maquin Parts Racing, 15 en el Moriatis Competición y, hasta el momento, 13 en el JPG Racing.

En la anterior etapa, Urcera se incorporó al Maquin Parts en diciembre de 2021, para disputar el torneo 2022 con un Torino del equipo. Ese año logró su único título de TC, tras un desempeño muy eficiente en la Copa de Oro.

Info: SoloTC