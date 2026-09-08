Karina Milei reunió a la mesa política para avanzar con la agenda por Malvinas

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en Casa Rosada con la cuestión Malvinas como eje, en línea con los anuncios realizados por Javier Milei durante la cadena nacional del pasado jueves. El encuentro fue encabezado por Karina Milei y contó, de manera excepcional, con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Defensa, Carlos Presti.

Malvinas: el Gobierno acelera la Ley de Soberanía

Según detalló Infobae, el reducido círculo de funcionarios avanzó en los aspectos operativos de las medidas anunciadas por el Presidente y siguió de cerca la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El proyecto, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, podría ser enviado al Congreso el viernes y presentado formalmente la próxima semana. La intención es que ingrese por Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base de apoyos.

Durante la reunión, según el medio nacional, Quirno informó sobre las próximas empresas internacionales que serán sancionadas por operar en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Por su parte, Presti presentó los detalles del proyecto para construir una base naval integrada y un polo logístico en Tierra del Fuego. Ambos funcionarios viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona y acelerar las obras.

El Gobierno también confirmó que los fondos para la base naval estarán contemplados en el Presupuesto 2027 y remarcó que su construcción será financiada exclusivamente por Argentina.

Además, la mesa política repasó la agenda legislativa y los proyectos en tratamiento en ambas cámaras. El debate se da en la previa de una sesión opositora convocada para este miércoles, en la que se buscará avanzar con iniciativas sobre morosidad y emergencia en discapacidad.

En paralelo, el oficialismo evaluó positivamente el impacto de la cadena nacional en redes sociales y buscará sostener la atención sobre la agenda de soberanía durante las próximas semanas.

Con información de Infobae