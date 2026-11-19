Por segundo año consecutivo, Juan Martín del Potro se quedó en las puertas de ingresar al Salón de la Fama del Tenis. El argentino, que doce meses atrás había perdido la votación con el suizo Roger Federer, perdió la votación esta vez con la australiana Ashleigh Barty, exnúmero uno del mundo y tricampeona de Grand Slam.

Barty, que se retiró abruptamente en 2022 con apenas 25 años y en la cima del ranking WTA, superó en la encuesta al tandilense, que para esta oportunidad emergía como uno de los máximos favoritos tras caer un año antes con el tenista suizo, de los mayores referentes de la historia.

La ceremonia de incorporación se realizará del 26 al 28 de agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, justo antes del US Open, cuando los nuevos miembros se reúnan con leyendas del tenis mundial.

En la votación, la australiana se impuso sobre Del Potro y la rusa Svetlana Kuznetsova. El argentino, campeón del Abierto de los Estados Unidos en 2009 y uno de los tenistas más importantes de la historia nacional después de Guillermo Vilas, había ganado el voto de los fanáticos en la web, lo que le sumó un 3% extra, pero no le alcanzó para llegar al 75% necesario.

De acuerdo a las reglas de la premiación, los candidatos pueden permanecer en la lista durante dos años más si no resultan elegidos. Hasta ahora, solo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006) lograron entrar al Salón de la Fama por Argentina.

Retiro inesperado

Ashleigh Barty conquistó Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022 en singles, y sumó un título de Grand Slam en dobles en el US Open 2018. Un palmarés que respalda con creces su presencia entre los grandes de la historia.

La australiana alcanzó el número 1 del mundo en 2019 y se mantuvo en la cima durante 121 semanas, incluidas 114 consecutivas, terminando tres temporadas seguidas como líder del ranking femenino.

Su retiro, anunciado tras ganar en Australia, sorprendió al mundo del tenis por su juventud y por dejar la actividad en el mejor momento de su carrera cuando tenía tan solo 25 años. Aunque muchos en la historia adoptaron el mismo camino.