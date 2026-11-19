Terra Ignis Energía y Velitec pusieron en marcha una campaña inicial de intervención de 20 pozos, con el objetivo de recuperar la producción de petróleo y gas en los yacimientos convencionales en Tierra del Fuego.

Según informaron, un equipo incorporado por Velitec —empresa a cargo de la operación de las áreas— ya se encuentra instalado en un pozo de San Sebastián, en la zona de La Sara, al norte de la provincia. Allí se desarrollan las primeras tareas previstas en la campaña.

El equipo de torre permite realizar distintas tareas de intervención y reacondicionamiento de pozos. En su configuración actual para operaciones de pulling, puede intervenir sobre componentes internos de los sistemas de producción mediante trabajos de extracción, recuperación de elementos —conocida como «pesca»—, revisión o reemplazo, según las necesidades técnicas de cada pozo.

Estas intervenciones apuntan a preservar o recuperar las condiciones operativas de los pozos, lo que contribuye a sostener la producción y prolongar su vida productiva en los yacimientos maduros. De esa forma, buscan garantizar una producción sostenida que permita mantener operativas las instalaciones existentes.

El objetivo: mantener activa la actividad convencional

El presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, destacó una entrevista radial en FM La Isla que «ahora empieza una segunda etapa que trae optimismo, que es empezar a hacer intervenciones de pozos, desarrollar campañas y, en función de eso, aumentar la productividad de estos yacimientos».

Facundo Aráoz, presidente de Velitec, explicó que la planificación de las intervenciones tendrá como principal criterio la capacidad de producción de cada pozo y no su cercanía geográfica. «Vamos a buscar los que pueden agregar mayor volumen de producción, tanto en crudo como en gas, al yacimiento», comentó.

En ese sentido, resaltó la importancia de contar con equipamiento propio para avanzar con las tareas. «Contar con este tipo de maquinaria propia acelera la campaña de intervención de pozos y baja los costos operativos, aspectos centrales del plan que llevamos adelante con Terra Ignis», señaló.

La puesta en marcha del equipo demandó una dotación de 12 trabajadores especializados, distribuidos entre tareas de supervisión, operación y mantenimiento. Ambas compañías señalaron que la recuperación de la actividad también busca fortalecer el empleo vinculado con la industria hidrocarburífera y las capacidades técnicas locales.

El equipo de torre permite realizar distintas tareas de intervención y reacondicionamiento de pozos. Foto: gentileza.

Se realizará el encuentro «Repensar las Cuencas Maduras»

En este marco, anunciaron que los desafíos de la producción convencional serán uno de los ejes del encuentro Repensar las Cuencas Maduras, que Terra Ignis Energía y el gobierno de Tierra del Fuego realizarán el 26 y 27 de noviembre en Ushuaia.

La convocatoria reunirá a autoridades, empresas operadoras y especialistas para debatir sobre inversiones, innovación tecnológica, competitividad y oportunidades de desarrollo para los yacimientos maduros.