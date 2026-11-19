En el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideran que el acto peronista de San Fernando fue el último paso de un “plan” para limitar su construcción electoral o para que, si llega a ser candidato a presidente, lo haga “debilitado, flaco y golpeado”. La lectura surge después de la cumbre del martes, que encabezó Sergio Massa con el respaldo de Cristina Kirchner y sin el espacio del gobernador.

Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes de la gobernación, en la mesa chica de Kicillof creen que el objetivo es que quede “condicionado” y “supeditado” a las decisiones de la ex presidenta y del líder del Frente Renovador. “Si la opción es que Axel sea el sucesor del kirchnerismo, entonces que llegue a ese lugar lo más condicionado posible para que los necesite”, explicó un influyente funcionario bonaerense.

En público, el tono fue más moderado. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que la exclusión “no era un problema tampoco” y recordó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tampoco invita a todos los sectores del peronismo a sus actos.

Por qué en el entorno de Kicillof creen que el plan para limitarlo empezó con su reelección

En La Plata sostienen que el cristinismo necesitaba a Kicillof “lo más chiquito posible”, para que solo pudiera ser candidato a presidente si lo decidía CFK. Con ese argumento explican el camino de autonomía del gobernador, que busca no ser un candidato puesto a dedo, como lo fue Alberto Fernández en 2019.

“El día que Axel ganó su reelección, empezó el plan para limitarlo”, resumió otro funcionario cercano al gobernador. Kicillof fue reelecto en 2023 y, según esa mirada, desde entonces no tenía otro camino que ir por la presidencia.

En La Cámpora rechazan esa lectura y acusan al gobernador de “victimizarse”. “Antes era víctima de La Cámpora, después de CFK y ahora todo el peronismo”, sentenció un dirigente camporista.

Massa, el articulador del peronismo que se mostró en San Fernando sin Kicillof

En el acto por el Día de la Militancia, en el Teatro Otamendi, la figura predominante fue la de Massa. Algunos dirigentes ya lo ven como candidato a presidente, con una posible competencia con Kicillof en una PASO o una interna. Otros creen que, aun sin candidatura, crecerá su poder como articulador.

Pesatti, en San Fernando, con Victoria Tolosa Paz y Sergio Massa. Foto: Gentileza.

Entre los presentes estuvo el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, junto a Victoria Tolosa Paz y el propio Massa. Al salir, el ex ministro de Economía aseguró que “todos estuvieron invitados”, algo que desmintieron desde el MDF, y sostuvo que el peronismo debe llegar unido a las elecciones del año que viene. Kicillof, en tanto, seguirá con su propio armado: el 2 de diciembre visitaría Santa Fe, una provincia que gobierna el radical Maximiliano Pullaro.