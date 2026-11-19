El jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró este miércoles 18 de septiembre el dictamen obtenido en el Senado para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027.

El avance legislativo se concretó luego de que el oficialismo lograra reunir los consensos necesarios con distintas fuerzas parlamentarias. Como parte central de las negociaciones, el bloque de La Libertad Avanza aceptó retirar del texto original el artículo que contemplaba la incorporación de las listas colectoras.

El funcionario destacó el acuerdo alcanzado en la Cámara alta y aseguró que la realización de los comicios primarios implica un desembolso de 200 millones de dólares para el Estado argentino.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Santilli expresó su satisfacción por el paso dado en el Congreso y puso el foco en el impacto fiscal de la medida. «¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares», publicó el titular de ministros.

¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares. También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los comerciantes. — Diego Santilli (@diegosantilli) November 18, 2026

La suspensión de las primarias constituye uno de los objetivos prioritarios de la agenda política del Gobierno de Javier Milei en materia electoral. No obstante, el despacho de comisión es apenas el primer paso institucional, ya que el proyecto aún requiere de la aprobación de ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley.

El alcance de la reforma electoral y el cronograma legislativo

Más allá de la eliminación de las PASO, el jefe de Gabinete anticipó que el Poder Ejecutivo impulsará un paquete más amplio de modificaciones sobre el sistema de votación y campaña en el país. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la ley de Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y el levantamiento de ciertas restricciones vigentes durante los procesos proselitistas.

En esa línea, Santilli precisó a través de sus redes sociales que el oficialismo buscará avanzar con Ficha Limpia y terminar con la veda electoral, una medida sobre la cual afirmó que perjudica la actividad de los comerciantes.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza la negociación con los gobernadores para eliminar las PASO. (Foto: Clarín Fotografía)

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, también respaldó el entendimiento alcanzado con la oposición dialoguista. La legisladora detalló que el dictamen consensuado establece un esquema sin PASO ni listas colectoras, incorpora Ficha Limpia y dispone una reducción del 50% en los espacios de publicidad cedidos por el Estado para las campañas.

El proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto del Senado durante la próxima semana, instancia en la que el oficialismo estima reunir entre 38 y 40 votos afirmativos. De obtener la media sanción, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno nacional pretende completar su sanción definitiva durante la primera semana de diciembre.