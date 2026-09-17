Del Ruca Che al Domuyo: horario y lugar del sorteo de la serie entre Argentina y Turquía

Foto: Cecilia Maletti. Fin de la práctica argentina en el Ruca Che. El equipo albiceleste entrenó nuevamente a doble turno.

¡Cuenta regresiva! Todo listo para el cruce de Copa Davis entre Argentina y Turquía en el Ruca Che de Neuquén, por los Qualifiers del Grupo Mundial.

Mañana, desde las 11:45, se llevará a cabo el sorteo de la llave en el Centro de Convenciones Domuyo, el cual confirmará a los singlistas del combinado albiceleste y el orden de juego para sábado y domingo, respectivamente.

Concluida la misma, habrá conferencia de prensa de ambos equipos, comenzando por Turquía y finalizando con el equipo argentino que capitanea Javier Frana.

Según comunicó la Asociación Argentina de Tenis, la jornada incluirá previamente una actividad recreativa, denominada “El tenis en mi escuela”, desarrollado por la AAT junto a World Tennis y la Federación Neuquina de Tenis, en la que participarán alrededor de 150 chicos.

En cuanto a lo deportivo, el entrenamiento de dobles realizado esta mañana en el Ruca Che dio indicios de quiénes podrían ser los singlistas el sábado (se jugarán dos partidos), aunque ello se confirmará recién mañana.

La presencia de Thiago Tirante en el ensayo matinal junto a Andrés Molteni y Guido Andreozzi, los que conformarán la dupla del domingo, agranda la posibilidad de que Francisco Cerúndolo y Mariano Navone sean los que salgan a cancha el sábado en singles.

Fran y “La Nave” son los del mejores argentinos del ranking citados por Frana y ambos vienen de dos buenas actuaciones en el US Open, aunque Tirante hizo lo suyo, a pesar de su temprana eliminación en primera ronda.

Claro que lo apreciado hoy también puede interpretarse simplemente como una continuidad de adaptación a la nueva cancha. Dudas que mañana se revelarán durante el sorteo. Vale recordar que el sábado se disputarán dos partidos individuales y el domingo el cruce de dobles. Este último, dependiendo lo que ocurra en singles, podrá ser decisivo.