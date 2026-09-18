¿Cómo cierran la semana el dólar oficial, el MEP y el CCL y qué marca en Río Negro y Neuquén?

La plaza cambiaria en Argentina llega a la clausura de su tercera semana hábil de septiembre 2026, confirmando un fenómeno poco habitual para una víspera de fin de semana: paridad técnica casi absoluta entre el mostrador bancario y las cotizaciones bursátiles.

En la apertura de este viernes 18 de septiembre 2026, los registros oficiales del Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario y la absorción periódica de liquidez a través de instrumentos del Tesoro neutralizan de raíz cualquier presión de dolarización preventiva.

En este marco de previsibilidad, la ventanilla minorista formal rige la formación de costos corrientes, al tiempo que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

A cuánto cotiza el dólar oficial en el Banco Nación, este viernes 18 de septiembre 2026

Venta Minorista BNA ➔ Compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00 , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por el Banco Central para preservar el equilibrio cambiario.

➔ , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por el Banco Central para preservar el equilibrio cambiario. Dólar Tarjeta (Consumos externos) ➔ Se consolida en $1.995,50 , contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

➔ Se consolida en , contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento Mayorista Comercial ➔ Opera en $1.510,00, como guía técnica para las operaciones de comercio exterior y liquidación aduanera.

A cuánto cotiza el dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero, este viernes 18 de septiembre 2026

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotiza en $1.533,86, conservando así una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la ventanilla minorista oficial.

Cotiza en $1.533,86, conservando así una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la ventanilla minorista oficial. Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Se ubica en $1.594,06, afianzándose como la vía legal idónea para transferencias y cancelaciones corporativas o empresariales fuera del país.

Se ubica en $1.594,06, afianzándose como la vía legal idónea para transferencias y cancelaciones corporativas o empresariales fuera del país. Dólar informal (blue) ➔ Se negocia en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta, con un margen de dispersión menor al 2% respecto de las pizarras bancarias.

A cuánto cotiza el dólar oficial en la Patagonia en los principales bancos, este viernes 18 de septiembre 2026

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