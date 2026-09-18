Crisis migratoria en Ceuta: cómo es el operativo para trasladar a miles de migrantes a un campamento temporal

El gobierno español aseguró que el campamento puede hospedar a 1700 personas, pero reconocieron que la cifra de migrantes en las playas supera ampliamente ese número.

El traslado de miles de migrantes africanos asentados en las playas de Ceuta hacia un predio con carpas en el puerto comenzó entre graves incidentes. La policía debió intervenir con disparos al aire y empujones para frenar las corridas de quienes intentaban asegurar un sitio.

El operativo dio inicio a las 4:30 en el territorio español ubicado en el norte de África. Varios grupos irrumpieron en la zona en busca de un lugar, lo que provocó escenas de pánico e integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados.

La crisis humanitaria se desencadenó a fines de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron de forma masiva la frontera desde Marruecos . A pesar de que una parte importante retornó al país vecino, una multitud permaneció acampando en la costa en condiciones deplorables. Fuentes gubernamentales mencionaron que cerca de 30.000 personas ingresaron a España, mientras que relatos locales aseguran que la cifra superó el doble.

La hoja de ruta del gabinete del presidente Pedro Sánchez contempla la devolución gradual de los ciudadanos hacia Marruecos. No obstante, las leyes vigentes exigen un proceso de identificación individualizado para evaluar solicitudes de asilo y dar protección a miles de menores de edad.

La actualidad en Ceuta: carpas colapsadas y tensión entre la policía y los inmigrantes

Las nuevas instalaciones situadas en el muelle Poniente tienen espacio para unas 1.700 personas. Sin embargo, las autoridades admitieron que la población instalada en el litoral supera ampliamente esa capacidad disponible.

Fuentes oficiales confirmaron que el nuevo predio cuenta con camas, duchas, módulos sanitarios y suministro de alimentos. La logística se destrabó luego de que la Justicia desestimó un recurso de un sindicato policial que buscaba frenar el uso del recinto.

El despliegue puso de manifiesto el enfrentamiento entre el gobierno nacional de Pedro Sánchez y las autoridades locales de Ceuta, conducidas por el Partido Popular . Desde la oposición calificaron el operativo de «caos absoluto» y solicitaron la dimisión inmediata del jefe de Estado.

En paralelo, la autoridad del puerto local rechazó en un principio ceder las instalaciones, motivo por el cual el Ejecutivo central tuvo que intervenir la jurisdicción para tomar el control de la zona operativa. Mientras los funcionarios locales aseguran que permanecen alrededor de 13.000 personas en la ciudad tras los ingresos de julio, las administraciones nacionales sostienen que la cifra real es sensiblemente inferior.

Con información de TN.