La vida que Wanda Nara imaginaba antes de ser famosa: la profesión que soñaba tener

Wanda Nara construyó una carrera ligada a la televisión, los negocios y el mundo del espectáculo, pero hubo un trabajo muy diferente que alguna vez imaginó para su vida. Una producción de MasterChef Celebrity terminó revelando esa faceta desconocida.

Conductora, empresaria, figura de realities y protagonista habitual del mundo del espectáculo. Wanda Nara lleva años construyendo una carrera pública que la convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina. Sin embargo, antes de ese recorrido hubo otra profesión que le hubiera gustado ejercer.

La revelación surgió casi de manera casual, mientras Wanda se prepara para un nuevo desafío al frente de MasterChef Celebrity. Una imagen de la campaña promocional del programa le permitió contar qué trabajo quedó entre sus asignaturas pendientes.

Y está bastante lejos de los estudios de televisión: Wanda confesó que le hubiera gustado ser azafata, actualmente denominada tripulante de cabina de pasajeros.

Qué profesión soñaba tener Wanda Nara

La conductora compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece caracterizada como integrante de la tripulación de un avión, con uniforme y el cabello recogido.

La imagen estuvo acompañada por apenas unas palabras: “Mi profesión frustrada”, junto a un emoji de un avión.

Según informó TN, Wanda utilizó así una producción realizada para promocionar la nueva temporada de MasterChef Celebrity para revelar que ser azafata era uno de los trabajos que alguna vez hubiera querido realizar.

La curiosidad tomó mayor relevancia por el contraste con la vida profesional que finalmente construyó: su carrera terminó vinculada con la exposición mediática, la televisión y diferentes proyectos empresariales.

Por qué Wanda Nara apareció vestida de azafata

La elección del look no fue casual. Forma parte de “MasterChef: El Despegue”, la campaña con la que Telefe promociona la nueva edición del reality gastronómico.

La propuesta recrea un vuelo en el que Wanda y los integrantes del jurado forman parte de una particular tripulación, mientras que las celebridades que competirán aparecen como pasajeros.

Fue justamente esa caracterización la que llevó a la conductora a revelar que, fuera de la televisión, el mundo de la aviación era uno de los caminos laborales que alguna vez había imaginado.

Wanda Nara se prepara para volver a MasterChef Celebrity

La confesión llega en un momento de intensa actividad profesional. MasterChef Celebrity estrenará su nueva temporada el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe.

Wanda volverá a estar al frente del programa, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en el jurado y Maru Botana se incorporará en reemplazo de Donato de Santis.

Pero el reality gastronómico no es su único proyecto. La conductora también prepara un docu-reality de seis episodios para Disney+, que tendrá grabaciones en Argentina, Italia y Uruguay y recorrerá aspectos de su vida personal y profesional. La plataforma todavía no confirmó su fecha de estreno.

Entre nuevos proyectos televisivos y producciones internacionales, aquella profesión imaginada quedó finalmente como una curiosidad. Wanda no terminó trabajando en un avión, pero la promoción de MasterChef le permitió, al menos por un rato, ponerse el uniforme de la profesión que alguna vez soñó ejercer.