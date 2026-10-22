Del sueño a la acción: Franco Balboa y Juan Emilio Álvarez abren las aguas para la armada regional en el Mundial de Canotaje

El neuquino Franco Balboa es la mayor esperanza nacional en el K1 senior (short race), en la apertura del Mundial de Canotaje para los palistas elite.

Finalizadas las dos jornadas iniciales destinadas a los master, el Mundial de Canotaje de Gualeguaychú entra en modo elite y abre las aguas para el ingreso de los mejores palistas del planeta en la actualidad.

El tercer día en el calendario mundialista estuvo enfocado en siete pruebas de paracanotaje, la disciplina adaptada para atletas con discapacidad física o motriz y que está regulado por la Federación Internacional de Canotaje (ICF), la máxima autoridad en este evento que se desarrolla por primera vez en Sudamérica.

Luego de la emocionante y colorida actuación de los master, donde la organización del evento puso a prueba su poder de planificación -sin fisuras por cierto-, el Mundial tuvo este miércoles su ceremonia de apertura donde estuvieron presentes los representantes de todos los países que acudieron a la convocatoria. Cumplido el protocolo, este jueves comenzará la acción.

Los primeros en tocar el agua del río Gualeguaychú serán las embarcaciones de la categoría K1 junior damas, donde habrá dos series eliminatorias para la short race (prueba corta). La presencia regional en esta parte del Mundial reservada por los senior, juniors y sub 23, la abrirá Juan Emilio Álvarez.

El joven palista de Choele Choel, que se coronó campeón argentino en el Selectivo que se realizó en esta misma ciudad en abril, correrá la segunda manga eliminatoria en K1 junior a partir de las 11:30.

Si Álvarez pasa a la final, volverá al agua a las 16:00, según el cronograma oficial de la prueba. El otro argentino en la categoría será el entrerriano Manuel Huck, que competirá en la primera tanda eliminatoria.

El choelense Juan Emilia Álvarez será el primer regional de la elite en competir en el Mundial que se está disputando en Gualeguychú.

A partir de las 13:30 saldrá a escena una de las mayores esperanzas argentinas en el K1 senior. Tomando parte de la segunda manga eliminatoria, Franco Balboa intentará meterse en la final de la short race entre 21 competidores.

Si el palista neuquino, campeón del mundo sub 23 en Sudáfrica 2017, se clasifica para la final volverá a correr a partir de las 18:00. El otro argentino clasificado al Mundial es Juan Ignacio Cáceres, compañero del choelense Julián Salinas cuando juntos ganaron la Regata del Río Negro 2025.

De acuerdo con el reglamento oficial de la ICF, cuando hay más de 20 botes inscritos en una categoría, se disputan dos series eliminatorias que avanzan de la siguiente manera: los 6 mejores botes de cada una de las dos eliminatorias clasifican de forma directa (12 palistas en total). Además, los 8 mejores tiempos restantes (registrados globalmente entre ambas series) completan los cupos para la final.

Se terminó el tiempo de las especulaciones, los vaticinios y favoritismos. A partir de hoy, la verdad estará en el agua de este hermoso río entrerriano. Gualeguaychú empieza a develar quienes serán por un año los mejores palistas del mundo.