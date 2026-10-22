Tragedia en Bahía Blanca: un hombre atropelló accidentalmente a su beba al ingresar el auto al garaje

La bebé fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde murió a las pocas horas. (Foto: gentileza)

Un hombre de 31 años protagonizó un trágico accidente doméstico al atropellar y matar a su hija de un año cuando ingresaba el vehículo a la cochera de su domicilio en la ciudad de Bahía Blanca.

El dramático episodio ocurrió este martes 20 de octubre alrededor de las 19:30, en una vivienda del barrio Evita de la mencionada localidad del sur bonaerense. El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad y movilizó de manera inmediata a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales de la jurisdicción.

Los detalles de la investigación de la tragedia en Bahía Blanca

Según informaron fuentes policiales, el trágico suceso se desencadenó cuando el padre de la niña se dirigía a guardar el vehículo en el garaje de la propiedad. En esas circunstancias, y por motivos que ahora son materia de investigación, el conductor no avistó a la pequeña.

De acuerdo con los primeros datos recabados en la escena por los investigadores, la beba se encontraba aparentemente gateando por el sector del garaje, la cual cuenta con una estructura en subida. La menor habría estado bajo el cuidado de su hermana de apenas 11 años, mientras se producía la llegada del padre al domicilio familiar.

Tras el impacto, la niña fue asistida y trasladada de urgencia por medios particulares hacia un centro de salud de la zona, donde los profesionales médicos constataron que ingresó sin vida producto de las graves lesiones sufridas.

En el lugar del hecho trabajaron peritos de la Policía Científica para recolectar rastros y reconstruir la mecánica exacta del siniestro. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, encabezada por el fiscal Cristian Aguilar, quien caratuló provisoriamente el expediente como homicidio culposo mientras continúan las diligencias de rigor.