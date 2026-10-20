En la última jornada de los master en el Mundial de canotaje de Gualeguaychú, la armada regional volvió a brillar

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo volvieron a correr un Mundial después de ocho años y se quedaron con el oro en K2 master C. (Gentileza Valeria Broccolato)

El color, el calor y pasión de un evento que se vive a pleno en Gualeguychú. El Mundial de Canotaje de maratón Argentina 2026 se respira en cada rincón de esta costanera que está viviendo un acontecimiento inédito.

Transitar el corredor junto al río es la manifestación misma de la pluraridad de naciones que conviven en la cita que por primera vez se hace en Argentina. Europeos, australianos, sudafricanos, sudamericanos y por supuesto muchos argentinos, miden fuerzas para darle identidad a un Mundial que sorprende a todos los palistas por su calidez y cuidada organización.

Este martes fue el segundo y último día de los palistas master con las competencias K2, que se vivió a pura emoción en la costanera con varias medallas logradas por los representantes regionales. Uno de los más festejados fue el oro que lograron Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, los máximos ganadores de la Regata del Río Negro, que volvieron a a correr un mundial master después de ocho años.

Los ‘Reyes del Río’ se quedaron con el K2 master C con un tiempo de 1h18m33s tras cinco vueltas al circuito delimitado sobre el río Gualeguaychú, matizado por un sector de acarreo de arena, que tuvo que ser construido por la organización debido a las crecientes que vienen afectando al litoral argentino.

«Es una alegría muy grande porder haber ganado otro master junto con el Piri, que por distintas cuestiones nos pudimos subir sólo una vez antes de esta carrera. Pero estábamos con mucha confianza, el bote anduvo muy bien y disfrutamos la medalla. Se la peleamos incluso a los del master A, no se si para el oro pero sí para pelear adelante», destacó Martín Mozzicafreddo, feliz por la actuación junto a su eterno compañero con el que ya lleva seis preseas mundialistas.

Una de las pruebas más emocionantes de la jornada fue la definición el K2 master B donde los inoxidables hermanos Rodrigo y Mauricio Caffa se quedaron con el oro en gran lucha contra los representantes de la comarca Fernando Percaz y Paul Geoffroy, con una luz de ventaja de 3,28 segundos.

Los hermanos Caffa corrieron ante su gente y no defraudaron. Superaron en gran carrera a Fernando Percaz y Paul Geoffroy.

En su doble rol de organizador y participante, Mauricio Caffa, director general del evento, se dio el gusto de festejar junto a su hermano y a la vez recibir las felicitaciones por cómo viene saliendo el Mundial en Gualeguaychú.

«Los de la Federación Internacional nos dijeron que nunca vieron unas jornadas master como las que estamos viviendo acá. La verdad es que comenzamos con este proyecto del mundial acá es porque nuestra gente se lo merecía. Nosotros hemos ido a varios mundiales y sabemos cómo se vive. Es por eso que creíamos que nuestro país, con tantos palistas siempre como protagonistas, se merecía un evento cómo este», resumió Mauricio Caffa

Mauricio a la izquierda, Rodrigo a la derecha, los hermanos Caffa para todo el mundo.

También fue dorado el día para el eterno Omar Linares, que en dupla con Fabián González se quedaron con el primer lugar en el K2 60-64, aventajando a los australianos Darren y John Lee, y a los lituanos Sigitas Bulovas y Verner Sermokas. El viedmense Linares ya se había colgado la plata en el K1 de la misma categoría, mientras que el choelense fue bronce.

La tercera medalla de oro regional fue para la neuquina Valeria Cilleruelo y la viedmense Victoria Sánchez quienes ganaron la categoría K2 damas master B, aventajando a la dupla de la comarca conformada por Lorena Ramos y Natalia Lallana.

Hubo además varias medallas de bronce para la armada regional que llegaron gracias a la dupla conformada por el roquense Roberto Paco Bustos y el viedmense Héctor Quiles que arribaron terceros en K2 la categoría 70-74 años. Mismo resultado para los representantes de la comarca Fernando Vázquez y Adrián Vega, que ocuparon el tercer lugar del podio en K2 master A.

También hubo bronce para la Legión Neuquina de canotaje gracias al tercer lugar de Roxana Tola y Fabiana Moya en K2 damas (50-54). Las ganadoras fueron las estadounidenses Paula Burks y Shannon Greenhill.

Nota en desarrollo –