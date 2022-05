Delfina Merino no será tenida en cuenta para el Mundial y se despachó con una dura carta

Delfina Merino es una de las jugadoras más ganadoras de la historia de la selección argentina de hockey sobre césped. La decisión del cuerpo técnico de no tenerla en cuenta para el Mundial, que será en julio en España y Países Bajos, fue sorpresiva y hoy ella dio su versión a través de una dura carta.

«Hace una semana el entrenador me comunicó la noticia que ningún jugador quiere recibir: No te vamos a tomar en cuenta para el Mundial por motivos deportivos. Desde ese entonces son días difíciles para mí. Días de mucha reflexión. Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma», escribió Merino en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

El entrenador, Fernando Ferrara, justificó la decisión al decir que: «hoy no está pasando por su mejor momento y creo que hay otras jugadoras que, en su posición, están rindiendo más«.

La jugadora no criticó su exclusión pero sí la forma en que se llevó a cabo, a meses del torneo y sin mayores explicaciones. «Cada DT elige a sus jugadores y no asumo que por mis años de selección deberían regalarme nada, simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final por un lugar en el equipo».

«Me duele y no entiendo que siendo una de las capitanas, y teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo«. Al día de hoy desconozco lo que provocaba ese descontento», continuó.

«Los modos y las formas en las que se comunican decisiones de tal magnitud deben modificarse en forma urgente. Personalmente no merecía después de hacer gimnasio y lista para empezar el bloque de hockey, me saquen de la cancha con las canilleras puestas y el protector bucal en la mano«, agregó.

El Mundial se disputará entre el 1 y el 17 de julio en las ciudades de Tarrasa (España) y Amstelveen (Países Bajos). Antes, Las Leonas seguirán con su preparación en la Pro League.

Merino, de 32 años, fue elegida mejor jugadora del mundo en 2018. Ganó el Mundial 2010 de Rosario, dos medallas de plata en Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Tokio 2021) y cinco Champions Trophy (2009, 2010, 2012, 2014 y 2016).