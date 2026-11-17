Milton Delgado no terminó la práctica de este martes por una molestia pero llegaría a la final del sábado ante Atlético Mineiro. (Foto: @bocajrs)

Boca recibió una noticia que generó preocupación a cuatro días de la final de la Copa Sudamericana. Milton Delgado no pudo completar la práctica de este martes por una molestia física y debió realizarse estudios médicos para determinar el alcance de la lesión.

El mediocampista de 21 años sintió una molestia durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza y el cuerpo técnico decidió que abandonara los trabajos para someterse a los chequeos correspondientes. Los primeros resultados arrojaron un esguince leve, por lo que en el Xeneize hay optimismo respecto a su presencia en la definición.

Delgado es una pieza importante en el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que lo tiene como uno de los habituales titulares en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Por eso, su situación genera atención especial en la previa del encuentro decisivo ante Atlético Mineiro.

El antecedente más cercano es justamente el de Ascacíbar, quien atravesó una situación similar la semana pasada. El volante sufrió un esguince leve de rodilla tras recibir una fuerte patada ante Defensa y Justicia, pero llegó a la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. No solo fue titular, sino que también convirtió uno de los goles en la goleada por 3-0.

De esta manera, el cuerpo médico seguirá de cerca la evolución de Delgado durante los próximos entrenamientos. La intención es que pueda recuperarse sin inconvenientes y estar disponible para el partido del sábado, aunque su presencia dependerá de cómo responda físicamente.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora argentina), en Barranquilla, Colombia, por la final de la Copa Sudamericana. El equipo de Arruabarrena, que llegará al país cafetero este miércoles, espera que la molestia de Delgado no se convierta en un nuevo dolor de cabeza.