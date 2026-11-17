«Yo creo que el mundo debe ser detenido y cesado porque es un mundo que destruye a las personas». La frase de Christian Ferrer tiene la contundencia de una provocación, pero también la profundidad de una pregunta que atraviesa buena parte de su obra: ¿por qué seguimos creyendo en instituciones, hábitos y estructuras que muchas veces terminan perjudicando nuestra propia existencia? Esa voz es la que se apagó hoy a los 66 años en la ciudad de Buenos Aires.

Sociólogo, ensayista y profesor universitario, Ferrer desarrolló una trayectoria intelectual singular dentro del pensamiento argentino. Especializado en filosofía de la técnica, sus trabajos recorren las relaciones entre tecnología, sociedad, poder y libertad, con una mirada crítica sobre las formas de organización de la vida contemporánea.

Nacido el 22 de enero de 1960 en Santiago de Chile, se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales. Fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Instituto Gino Germani. También integró distintas publicaciones culturales y libertarias, entre ellas El Ojo Mocho y Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica.

Su pensamiento no se acomoda fácilmente a las categorías tradicionales. El anarquismo, la autonomía individual y el cuestionamiento de las jerarquías aparecen como ejes de una obra que invita a mirar de otra manera aquello que suele aceptarse como inevitable.

En aquella reflexión recuperada por FM La Tribu, Ferrer avanzaba sobre una idea que puede parecer extrema: dejar de pagar impuestos, dejar de consumir o dejar de emitir información. No lo planteaba como un programa político convencional, sino como una manera de imaginar qué sucedería si las personas dejaran de alimentar los mecanismos sobre los que se sostiene el mundo actual.

«El mundo se cae cuando uno deja de creer en el mundo», decía. Y allí aparecía el núcleo de su planteo: la dificultad de cuestionar aquello que organiza nuestras vidas, incluso cuando reconocemos que nos provoca sufrimiento.

Una obra a contramano de las certezas

A lo largo de su carrera publicó ensayos y libros que indagan en las formas del poder y en las consecuencias de la modernidad. Entre ellos se destacan Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable, Mal de ojo, La mala suerte de los animales, El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo y Los destructores de máquinas y otros ensayos.

También dedicó una parte importante de su trabajo a recuperar figuras y tradiciones del pensamiento argentino. Su libro La amargura metódica reconstruye la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada, mientras que Barón Biza. El inmoralista se interna en la historia del escritor Raúl Barón Biza.

En 2024 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex por su trabajo en el campo de las biografías, memorias y diarios. Su reflexión sobre la técnica tampoco se limita a cuestionar los dispositivos tecnológicos. Ferrer se interesa por la manera en que la sociedad organiza su existencia alrededor de ellos y por las nuevas formas de dependencia que pueden producir.

En una época que suele asociar el progreso con la velocidad, el crecimiento y el consumo, su pensamiento propone una pregunta incómoda: cuánto de ese progreso mejora realmente la vida de las personas. La frase que volvió a circular en las redes sociales condensa esa mirada. No es solamente una crítica al sistema económico o a las instituciones. Es, sobre todo, una invitación a desconfiar de las certezas y a preguntarse qué mundo estamos sosteniendo con nuestras propias acciones.