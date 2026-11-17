Lucas Martínez Quarta es uno de los más criticados en River.

Lucas Martínez Quarta es uno de los jugadores más criticados por el hincha de River en el último tiempo y su continuidad en el club para el año que viene está en duda.

En ese contexto, el que salió a bancarlo es Leandro González Pirez. El defensor de Estudiantes también vivió algo similar en algunas etapas en el Millonario.

«No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta. No es para que se le dé tanto, se lo está castigando demasiado», aseguró el zaguero del Pincha.

González Pirez, que se fue de River en julio del 2025, agregó: «Son momentos y es un jugador que le dio mucho a River».

Después de su expulsión en el Superclásico, Martínez Quarta bajó en la consideración de Leonardo Ponzio que pondría a Lautaro Rivero en su lugar para hacer dupla de centrales con Nicolás Otamendi.

El DT bancó al defensor a pesar de sus errores y pidió que no lo vendan luego de la eliminación con Independiente Santa Fe de Bogotá en la Copa Sudamericana.

En ese partido, que marcó la salida de Eduardo Coudet y el comienzo del ciclo de Ponzio, Martínez Quarta hizo el penal con el que empataron los colombianos y después erró su remate en la tanda.

En esta ocasión, parece difícil que siga y le buscarían salida en el mercado de pases veraniego aunque tiene contrato hasta diciembre del 2028. Tuvo sondeos de Qatar y de Italia.