El secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, Mario Figueroa; fue uno de los expositores. Foto: gentileza.

La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG sumó voces de respaldo durante la segunda jornada que se desarrolla en el gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande y sumó la presencia en el lugar del intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casasdei.

Uno de los expositores fue Nicolás Jurgeit, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático quien resaltó que «en Río Negro estamos preparados para el control» porque «tenemos condiciones para seguir estos proyectos».

«Lo que se aprueba se controla y lo que se controla se cumple» dijo el funcionario y contó que «tenemos hermosas batallas con las empresas» porque «tenemos una presencia fuerte».

Aclaró que «el control no es solo un trámite de una vez, acompañamos los proyectos desde su etapa de evaluación hasta el fin o la etapa de abandono».

Dijo que este proyecto está «en la etapa de evaluación» donde «estudiamos el proyectos y fijamos las condiciones, luego comenzamos con los monitoreos, que son distintos según las etapas de las obras».

Ya en operación, la Secretaría de Energía «comienza la fiscalización de la actividad y

si algo no se cumple intervenimos pidiendo la adecuación o sancionando lo que no corresponde».

Para Jurgeit este desarrollo «se impulsa con licencia social, como lo aclaró el gobernador, y con controles ambientales muy estrictos» y subrayó que «el mensaje que dejamos es claro: Estamos presentes y vamos a seguir estando» porque «cada proyecto tiene su plan de gestión que nos presentan las empresas y nuestro trabajo es hacer que esa lista se cumpla. Las reglas ambientales tienen que ser claras desde el comienzo».

También participaron Gustavo Chaab, por VMOS; Alejandro Antoff, por YPF Infraestructura; el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, Mario Figueroa; vecinos de la localidad, empresarios regionales y trabajadores de la construcción nucleados en la Uocra.