El parque de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCo, en Cipolletti, se llenará de cuentos, stands, juegos y meriendas el viernes 20 de noviembre, de 8:45 a 17:15, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Infancias. Será la Segunda Jornada de Literatura y Juego, una propuesta abierta a toda la comunidad que se realizará en Yrigoyen 2000 y para la que se esperan alrededor de 900 estudiantes de jardines y escuelas.

Karen Correani, profesora de nivel inicial, comentó en diálogo con RÍO NEGRO que el trabajo para llevar adelante esta jornada empezó hace varios años dentro de las aulas. «En la Facultad de Ciencias de la Educación, dentro de la cátedra de Literatura del profesorado a nivel inicial y del profesorado en educación primaria, nace la idea de expandir la promoción de la literatura a las infancias«, relató.

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La idea comenzó a ejecutarse en 2019, cuando estudiantes y docentes llevaron propuestas a una plaza barrial para acercar a las infancias a los libros e invitaron a jardines de infantes y escuelas primarias a participar. En 2020 no pudo hacerse por la pandemia, en 2021 se retomó en la facultad y desde 2022 pasó a ser un proyecto con nombre propio, el Festival Literario «Un parque lleno de libros».

Con el tiempo, el festival se volvió parte de la vida institucional. «Todos sabemos que en un segundo cuatrimestre, cuando nivel inicial y primaria cursan literatura, va a estar esta propuesta», explicó Correani, y agregó que incluso los jardines de infantes de la zona ya saben que «en noviembre se viene la convocatoria».

Desde el año pasado, el festival forma parte de las jornadas que se organizan por el Día de los Derechos de las Infancias, junto con otras instituciones. Además de la facultad, participan la UFLO, la Municipalidad de Cipolletti, la supervisión de nivel inicial, el hospital, el Senaf, los Institutos de Educación Superior N.º 6 y N.º 12 de Neuquén y fundaciones como Solmapu, entre otras. «Lo hacemos como cátedra, lo hacemos como institución, lo hacemos como municipio y lo hacemos en conjunto con un montón de otras instituciones», resumió la docente. El hospital y el SENAF aportan propuestas para promocionar y visibilizar el derecho a la salud.

¿Los chicos ya no juegan? El debate sobre las pantallas y el rol de la escuela

El vínculo entre ambos términos es el eje de la jornada. «La idea es primero pensar la literatura como arte y entender que las infancias tienen derecho, tanto al juego como a la libre expresión«, explicó Correani. Según planteó, la literatura es parte de ese derecho «porque desde la literatura se juega con el lenguaje, se juega con las palabras, se abre desde el lenguaje otros mundos posibles, y eso mismo pasa en el juego».

Para la docente, ambos son las dos vías fundamentales para que las infancias puedan expresarse. «El lenguaje de las infancias es el juego, y tanto el juego en sí mismo como la literatura son esa puerta que lleva a las infancias a la expresión«, sostuvo. Y señaló que la ficción cumple un rol clave. «La literatura abre la puerta a ese mundo ficcional que necesitamos para acceder al juego. Es el vínculo perfecto para garantizar el derecho a la libre expresión y a la cultura que tienen las infancias».

Sobre el efecto de las pantallas en los chicos, Correani relativizó la idea de que hoy ya no juegan. «La verdad es que es como un mito», dijo. Reconoció que cuesta un poco más porque antes el juego «se traía del barrio, de la casa, del club», pero planteó que la responsabilidad pasa por las instituciones educativas. «Eso de que los chicos no quieren jugar, bueno, pero ¿hay propuesta de juego? ¿Hay propuesta de literatura? La escuela y el jardín tienen que proponer», afirmó. Y agregó que deben generarse espacios que habiliten a expresarse y a traer lo cultural a la institución, «que lo institucionalizado no sea lo único que exista».

Cómo será el recorrido: 30 stands de lectura, estaciones de juego y meriendas

La jornada se hará en el parque de la facultad, un predio amplio donde funciona un edificio. Una parte estará destinada al festival literario, otra a juegos de distinto tipo y una tercera al desayuno y la merienda. Las infancias llegarán divididas en tres grupos que irán rotando por las estaciones y, dentro de cada una, encontrarán subestaciones con distintas propuestas.

Solo en el área de literatura habrá alrededor de 30 stands a cargo de estudiantes de las cátedras. Cuatro serán de educación primaria y unos 25 de nivel inicial, que abarcan maternal y salas de 3, 4 y 5 años. Cada uno tendrá su propia temática y ambientación. «Los estudiantes han puesto cuerpo, tiempo, una tremenda dedicación a la presentación de los stands», destacó Correani.

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Solo de la cátedra de Literatura participan 180 estudiantes que arman la propuesta. A ellos se suman estudiantes de la UFLO y de los institutos, y la docente estimó que en total «debe haber 300 personas, seguro». También se anotaron como voluntarios más de 30 estudiantes de otras carreras, entre ellas Psicología y Medicina, que acompañarán a los grupos durante la jornada.

«La disposición que ha tenido el estudiantado frente a esto es impresionante», valoró Correani, y subrayó el trabajo que no se ve. «La organización previa es más que necesaria, es fundamental». Sobre el esfuerzo, admitió que «genera cansancio, pero después ves los resultados y es hermoso».

Entrada libre y gratuita: cómo y cuándo participar con chicos en Cipolletti

La entrada es libre y gratuita. «Es abierto a toda la comunidad, pueden ir los vecinos, querés tener una tarde distinta con tu hijo, con tu hija, con tu sobrino, sobrina, quien quiera. Hay propuestas para todas las edades. No tenés que anotarte, no tenés que pagar», detalló.

También pueden asistir escuelas con sus grupos, aunque por ahora solo se logró coordinar con la supervisión de nivel inicial. «Falta convocatoria primaria y sería ideal generar ese nexo», señaló la docente.

La apertura al público general también implicó discusiones. Correani contó que a veces hay resistencia a trabajar de manera conjunta porque se trata de propuestas destinadas a infancias, que exigen «otro tipo de precaución». También hubo que conciliar que la jornada fuera abierta al público y que a la vez participaran instituciones educativas. «Gracias a Dios pudimos ponernos de acuerdo, y va a ser abierto», afirmó.

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Para Correani, la jornada tiene además otro sentido, el de acercar a la comunidad a la facultad. «Hace mucho tiempo que la sociedad, o por lo menos el pueblo de Cipolletti y todo el alrededor, no accede a la facultad», sostuvo. Por eso, dijo, se piensa como un espacio para «entender que las puertas están abiertas, que los y las estudiantes están a disposición, las cátedras están a disposición y la institución misma, la gestión, está a disposición de recibir a las personas».

Y cerró con una invitación a usar los espacios públicos. «Eso me parece fundamental, promocionar el uso de los espacios públicos, como lo es la universidad».