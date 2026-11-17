Roca será desde este jueves epicentro del arte y la salud mental. Del 19 al 22 de noviembre se realizará en la ciudad el 17º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte «Hacia la desmanicomialización», organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El encuentro llega a la Patagonia y lo hace en simultáneo con una sede en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Las organizadoras locales, Laura Curbelo, jefa del Servicio de Salud Mental del hospital local, y Macarena Cámpora, coordinadora zonal de equipos de salud mental, detallaron la propuesta. «Nosotros tenemos 280 inscriptos, más la gente que va a venir porque las actividades son libres y abiertas», señalaron. La inscripción solo se exigió a quienes presentan trabajos.

El congreso se desdobla en dos sedes

Históricamente, el Festival y Congreso se realizaba en un único lugar centralizado. Las organizadoras explicaron que el cambio responde a un contexto de recortes. «Como es nacional el congreso, éramos 600 personas de todo el país que nos juntábamos en Chapadmalal y en los teatros de Mar del Plata. Pero el gobierno nacional privatizó todo. Así que tuvimos que descentralizar«, relataron.

La sede Centro funcionará del 20 al 22 de noviembre en Moreno, en el Teatro Leopoldo Marechal, el Museo de Bellas Artes y la Plaza Mariano Moreno.

La elección de Río Negro para la sede Patagonia tiene también un sentido simbólico. Según la Red, la provincia fue elegida «en tanto se cumplen 35 años de la Ley Nº 2440», la norma rionegrina de salud mental que es ampliamente reconocida como pionera en Argentina y América Latina en materia de salud mental y derechos humanos. La consigna del programa lo resume: «La ley no se modifica, se implementa». El lema recuerda además los 16 años de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

Dispositivos comunitarios vs. encierro: cómo trabajan los talleres institucionales y autogestivos

En ese marco de defensa de la normativa, las organizadoras explicaron que los talleres y grupos artísticos que participan responden a dos perfiles. Por un lado están los institucionales, que dependen de los servicios de salud mental comunitaria de Río Negro y Neuquén. «Por lo general tienen objetivos terapéuticos más claros y los hacemos con el objetivo de la reinserción social», explicaron, y agregaron que buscan «tener dispositivos seguros, amigables, con el eje en lo artístico».

Por otro lado están los autogestivos, entre los que mencionaron al Teatro del Oprimido y a La Ventana, que ya cumplió 15 años. «Tienen un corte más como de defensa de los derechos humanos, defensa de la ley de salud mental«, describieron.

Pese a las diferencias, hay un consenso: «todos coincidimos ideológicamente en que el encierro no es la forma que hace falta». Las referentes destacaron el peso del movimiento de usuarios «con esto de mostrar por qué es posible otra alternativa» para quienes estuvieron encerrados en otras épocas.

Aseguran que los lugares de encierro persisten «en todo el país». En Roca, advirtieron, el fenómeno adopta otra forma: «los geriátricos están tomando esas formas«, cuando las familias no saben o no pueden sostener a la persona. Aclararon que no cuestionan la necesidad de dispositivos de apoyo: «nosotros no decimos que no haga faltan dispositivos intermedios». Como ejemplo, mencionaron que el hospital cuenta con «una casa asistida las 24 horas donde viven 4 personas con asistencia permanente».

De la huerta al cine comunitario: el arte como «trampolín» para volver a estudiar y socializar

Para las profesionales, los espacios artísticos cumplen una función que va más allá de lo recreativo. «La idea es como generar un espacio donde haya tolerancia, paciencia, respeto», explicaron. Muchas personas llegan con proyectos de vida concretos pero con dificultades para socializar, y estos ámbitos funcionan como lugares «amigables para que después puedan volver a la universidad, volver a la escuela».

Destacaron también el trabajo del servicio local, que según contaron «es el que más se mueve de toda la zona», con propuestas que van «desde deportes hasta oficios», con huerta y carpintería, y también un taller de cine comunitario a cargo de profesores del IUPA. Los hospitales de la región participan con sus propios dispositivos: Allen tiene un convenio de extensión con el IUPA y presentará un cortometraje, mientras que Cervantes y Villa Regina trabajan en artes plásticas, serigrafía y diseño.

Sobre el valor de que el festival se haga en espacios culturales de la ciudad, y no en el hospital, señalaron que es importante que los usuarios «tengan la palabra» en ámbitos «que a veces no la tienen».

Tres décadas de arte contra el encierro: el origen de la Red y el respaldo en Río Negro

A nivel nacional, el encuentro está impulsado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental, una asociación civil sin fines de lucro con tres décadas de trayectoria. Surgió del impulso del Frente de Artistas del Borda, que organizó el primer Festival en 1989 a partir de una idea de Alberto Sava, y desde 1995 tiene a su cargo la organización. En sus 16 ediciones previas participaron casi todas las provincias del país y delegaciones de países como Cuba, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Italia, Holanda, Indonesia, Francia y Venezuela.

La edición de 2024 reunió 39 delegaciones y se emitieron 793 certificados. En esta ocasión, las presentaciones provienen de Neuquén, Río Negro y Chubut. Desde la organización destacan que el protagonismo corresponde a «personas que se atienden o atendieron en el área de salud mental y participan de grupos artísticos».

El evento cuenta con declaración de interés educativo, sanitario y social de la Legislatura de Río Negro (Declaración 493/2026) y con aval del Ministerio de Salud provincial. Las organizadoras lo resumieron así: «El congreso fue declarado de interés provincial y también de interés por parte del Ministerio de Salud».

Cronograma en Roca: días, horarios y sedes de las actividades gratuitas

La programación se despliega en espacios formales de cultura de la ciudad: la Casa de la Cultura, el Teatro de la Estación, el IUPA sede Canalito, el Nuevo Cine Rex y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue. Para las organizadoras, ese es un valor en sí mismo: «lo que tiene lindo esta vez es que son los lugares formales de cultura».

Jueves 19. A las 11 será la mesa de apertura en la Casa de la Cultura, con la presentación del grupo Magikasmentes y palabras de bienvenida de la Comisión Nacional de la Red y de la comisión organizadora local. Seguirán la peña folclórica «Rancheando», del Espacio Amigable del Hospital Castro Rendón de Neuquén; la lectura de poesía y música del taller literario «¿Y qué ocurrió?«; las obras teatrales «Voz en off» y «Las mariposas negras»; la presentación del cuarto fanzine de «Juntos y Revueltos»; el documental «Voces que encuentran lugar», sobre diez años del grupo de teatro El Furgón, de Concordia; y una charla-debate de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Bouquet Roldán. En el IUPA habrá talleres de danza, arcilla y pintura.

Viernes 20. A las 10, en la Casa de la Cultura, se desarrollará la mesa «Arte, Salud Mental y Comunidad», con referentes de experiencias autogestivas e institucionales de Bariloche, Neuquén y Roca. Habrá además el taller «Pinturearte», de La Fuga del Hospital Heller; la presentación de la revista «Al mundo le falta un tornillo» y el cortometraje «Empleo», del hospital de Allen; el taller de arteterapia del hospital de Chichinales; un collage comunitario del grupo de Villa Regina; una muestra de cine comunitario realizada junto al IUPA; la lectura dramatizada «Máscaras», de Acufa (Bariloche), sobre un poema de Kahlil Gibran; y la obra «No estamos solos«, de La Línea del Borde, de Choele Choel.

Sábado 21. A las 10, en el IUPA, se reunirá la mesa «Derechos Humanos y Territorio», que integran representantes del Órgano de Revisión de Río Negro, del Movimiento de Desmanicomialización, de la Red Intersectorial en defensa de la Ley 26.657 de Neuquén y del Consejo de Usuarios del Hospital López Lima. Seguirán el taller participativo «Raleando brotes», del grupo Árbol; el cortometraje «El lobo y su caperuza», del Taller Abrapalabra, que reescribe Caperucita Roja desde una mirada colectiva; la obra «El pan o la vida», de El Brote (Bariloche); y el documental «Viaje de locos», dirigido por Mirta Elvira. También habrá un taller de la revista La Ventana, la propuesta de teatro ciego «40 años de democracia» y el cierre con «Magikasmentes Teatro Imprevisto» a las 19:30 en el Teatro de la Estación.

La jornada incluirá dos propuestas de alcance más amplio. A las 17:30, «Intervenciones Artivistas en Vivo» conectará en tiempo real ambas sedes. A las 18, una mesa virtual de la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental reunirá a referentes de Argentina, Chile, Brasil y Venezuela. «La red nacional también está dentro de la red latinoamericana, así que va a haber una mesa virtual que es con referentes de Latinoamérica», explicaron.

Domingo 22. Todas las actividades se trasladan a la Fadecs (ingreso por Av. Mendoza y Perú). Desde las 11 funcionará una feria de emprendimientos de economía social y artesanías, junto con un taller de formadores en Teatro del Oprimido y un taller artístico desde la antroposofía. A las 14:30, el conversatorio «Salud Mental, Derechos Humanos e intersectorialidad» se realizará en articulación con el 41º Congreso Nacional de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros con la Comunidad, organizado por la Federación Argentina de Medicina General y la Asociación Rionegrina de Equipos de Salud, que se desarrolla en la ciudad en las mismas fechas. Participarán Alicia Stolkiner, Liliana Ingold y Hugo Cohen, y Sandra Lavacara, del Consejo de Usuarios del Hospital López Lima. A las 17 habrá una presentación de teatro foro y se leerán las conclusiones del encuentro, elaboradas en la asamblea final. A las 18 tocará SULUPE y a las 18:30 saldrá la Marcha en defensa de la Salud Pública.

Cómo participar y cómo pedir certificados

Las actividades son abiertas y gratuitas, sujetas a la capacidad de cada sala. No se requiere inscripción para asistir a las obras. Quienes necesiten certificado de asistencia podrán inscribirse en la sede del evento (en la Casa de la Cultura el jueves a las 10:30 y el viernes a las 9:30), y los certificados serán virtuales. El almuerzo está incluido únicamente para las personas preinscriptas y confirmadas. Las preinscripciones para presentaciones están cerradas.

Para más información se puede consultar al mail inscripcion17festivalfiske@gmail.com o al Instagram @altaagenda1 (actividades del Servicio de Salud Mental de Roca y Cervantes) y @redargentinadearteysaludmental.