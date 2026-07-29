Depo Viedma y sueño del ascenso en la Liga Argentina de básquet: «Siempre tenemos la vara muy alta»

“Siempre tenemos la vara muy alta. Soy de la idea de que hay que seguir insistiendo para el momento que llegue (el ascenso)”. Guillermo Bogliacino ya puso en marcha el operativo para su undécimo año como DT de Deportivo Viedma y el objetivo es el de siempre: llegar a la elite del básquet argentino.

El entrenador transformó al quinteto de la capital rionegrino en un equipo que siempre parte como candidato y esto tiene que ver con sus muy buenas producciones. Por eso se gana la confianza de la CD.

“La dirigencia sigue confiando en mí, estoy cómodo a la hora de trabajar y los resultados acompañan. Sabemos que muchas veces se ponen por encima, pero acá se conjugan otras cosas y por eso caminamos juntos. Eso nos permitió estar muchos años”.

Luego de pelear por el título en el Apertura de la 24-25, el equipo no rindió de acuerdo a las expectativas en el inicio de la última y el DT lo reconoció. “Empezamos mal y fue raro porque siempre arrancábamos entre los primeros cuatro. Nos tocó deambular por la zona baja, pero hicimos ajustes, autocrítica y mejoramos, no sólo en la tabla sino también en el juego”, afirmó.

Bertona y Delucchi, los nuevos

Ese buen cierre le dio paso a la continuidad de varios jugadores, aunque también habrá un par de nuevos: Gastón Bertona y Lautaro Delucchi. “Siempre tratamos de mantener una base, es la idea repetir la estructura de la temporada anterior. Bertona es un base que jugó Liga Nacional y viene de Barrio Parque, con poder de gol y buena conducción. Delucchi es de acá, de la Comarca (nació en Patagones). Un jugador con mucha dinámica y poder de rebote. Los dos se pueden adaptar la idea de nuestro juego. Esa adaptación va a ser rápida”, comentó Bogliacino.

De cara a la próxima liga, avisó que “lo importante es estar arriba, peleando. Es una categoría muy difícil y pareja, pero hemos lograd un nombre a nivel nacional. Deportivo Viedma es muy reconocido y no es un tema menor. Quiere decir que hacemos las cosas bien y estamos representando bien a la provincia”.

Con el 90 por ciento del plantel armado, falta la llegada de un alero (puede ser extranjero). Ahí sí comenzará la cuenta regresiva, con la pretemporada desde los primeros días de septiembre y el arranque de la competencia a mediados de octubre.

El plantel, casi completo

Esa base que mencionó Guillermo Bogliacino está conformada por Luciano Cáceres, Lucas González, Jeffrey Merchant, más los rendidores juveniles Joaquín Petre y Alfredo Ventura. Ya llegaron Delucchi y Bertona, mientras que en las próximas horas se confirmarán el o los últimos fichajes. La idea es empezar la pretemporada con plantel completo y tener una serie de amistosos antes del arranque de la competencia.