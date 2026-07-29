Cristina Kirchner acudió a la ONU para denunciar irregularidades en su condena por la causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales, entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia, para cuestionar la condena que la inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. En paralelo, su equipo de defensa anunció una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La exmandataria, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su escrito analizando el rol de la Justicia en las democracias actuales: “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, sostuvo.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

El pedido de Cristina Kirchner a la ONU: los argumentos de la defensa y críticas al proceso

En su publicación, Kirchner calificó la sanción de inhabilitación como un mecanismo de «proscripción» y argumentó que se trata de «una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo», donde el espacio de la soberanía popular resulta «sustituido por decisiones judiciales».

Asimismo, la exjefa de Estado señaló que el proceso judicial en su contra presentó «arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso» y apuntó contra lo que definió como un «machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».

La columna se difundió en simultáneo con una conferencia de prensa en la que la defensa de la expresidenta detalló la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de la ONU. El planteo sostiene que las actuaciones en el país vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para esta etapa del reclamo, el equipo encabezado por el abogado Carlos Beraldi incorporó a dos juristas extranjeros:

Rafael Valim: abogado brasileño que integró la estrategia legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

abogado brasileño que integró la estrategia legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Javier Borrego: exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales”, remarcó la exmandataria, quien también recordó en el texto el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022.

El estado de la causa en la Justicia argentina

La ofensiva de la defensa se produce luego de que la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por el delito de administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz fuera confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedara firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal convalidó además un decomiso de $684.990 millones contra los condenados en el expediente.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes con sede en Ginebra, iniciará ahora un examen de admisibilidad para evaluar si el caso cumple los requisitos formales. De avanzar el trámite, el organismo podrá solicitar informes al Estado argentino antes de emitir sus recomendaciones sobre el proceso, las cuales no poseen carácter ejecutorio directo sobre los fallos de los tribunales nacionales.