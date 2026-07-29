El roquense Bautista Palacios logró la medalla plateada en el Grand Prix de Paratletismo de México

El deporte local y regional volvió a quedar en lo más alto. El roquense Bautista Palacios obtuvo la medalla plateada en la prueba de 1500 metros en la categoría T46 en el Grand Prix World Para Athletics, que se realizó en Tlaxcala, México.

Gracias a su participación en la prueba internacional, el joven rionegrino tuvo su primera marca oficial avalada por la World Para Athletics. Palacios completó su recorrido en 5 minutos y 27 segundos, un registro que lo ayudará en su crecimiento dentro del circuito oficial.

El momento de la premiación en México.

Tras su logro, Bautista expresó toda su alegría: «Me siento muy feliz. No fue una prueba sencilla, por todo y por la altura que hizo su parte. Pero estoy muy contento porque es cumplir un sueño, estar acá y vivir todo esto ya es mucho y también se disfruta».

Además, en sus redes sociales recalcó el honor de competir para la Albiceleste: «Sueño cumplido. No hay palabras para explicar lo que se sintió poder representar a mi país, lo busqué por años y la semana pasada pude cumplir el mayor sueño que tenía en mi vida».

La concentración antes de competir y lograr una medalla para la delegación albiceleste.

El joven rionegrino formó parte de la delegación argentina de atletismo adaptado que viajó hacia México luego de participar en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar. En total, la Selección Argentina logró 12 medallas, con un total de seis de oro y seis de plata.

Bautista tiene 19 años y nació con focomelia bilateral y actualmente estudia el profesorado de Educación Física. A la par de su carrera deportiva, es muy conocido en redes sociales, donde tiene un total de 37 mil seguidores y se autodenomina como «El Mankito». El gran objetivo del atleta roquense es participar de los Juegos Paralímpicos representando a Argentina.