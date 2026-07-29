Keiko Fujimori desplegará las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad en Perú

Keiko Fujimori dió uno de los primeros cambios en sus primeros días como máxima mandataria de Perú (Foto: AFP)

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó un paquete de medidas para enfrentar la creciente inseguridad en el país, con eje en el combate al crimen organizado, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre los anuncios más relevantes, confirmó que las Fuerzas Armadas liderarán las operaciones de seguridad en los territorios declarados en estado de emergencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú para confrontar escenarios de peligro o peleas contra bandas delictivas.

Según explicó durante su mensaje, la participación militar será temporal y se extenderá hasta que el Estado recupere el control de las zonas consideradas críticas. La mandataria sostuvo que el objetivo es restablecer la autoridad y garantizar la seguridad de la población frente al avance de las organizaciones criminales.

Fujimori aseguró que una de las prioridades de su administración será fortalecer integralmente a la Policía Nacional mediante mayores recursos, respaldo institucional y un proceso de modernización tecnológica.

El anuncio de otorgar un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad abrió un debate sobre el alcance de las medidas excepcionales para enfrentar la criminalidad, en un contexto en el que el nuevo gobierno busca mostrar resultados rápidos en materia de seguridad.

Las nuevas medidas de seguridad aplicadas por el gobierno peruano: «tolerancia cero»

La presidenta adelantó que impulsará una política de «tolerancia cero» frente a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, afirmó que los agentes que colaboren con organizaciones criminales serán investigados y sancionados, mientras que se establecerán mecanismos de reconocimiento para el personal policial que se destaque por su desempeño.

Entre las iniciativas mencionó la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia, plataformas de inteligencia artificial para detectar patrones delictivos y centros de comando que permitan una respuesta más rápida ante hechos de inseguridad.

Como parte del plan de seguridad, el Gobierno peruano buscará ampliar las unidades de flagrancia para acelerar los procesos judiciales y promoverá una reforma del sistema penitenciario con el objetivo de impedir que las cárceles continúen funcionando como centros de operaciones del crimen organizado.

Para avanzar con estas iniciativas, el Ejecutivo prevé emitir decretos de urgencia y solicitar al Congreso facultades legislativas que permitan implementar las reformas necesarias. Además, anticipó que trabajará en conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público para coordinar cambios operativos y procesales vinculados a la lucha contra la delincuencia.

Durante su discurso, Fujimori sostuvo que recibe un país con un Estado debilitado y señaló que la inseguridad ciudadana representa uno de los principales desafíos de su gestión. Afirmó que su gobierno buscará recuperar los espacios públicos afectados por la violencia y devolver condiciones de seguridad a comerciantes, transportistas y familias.

Las medidas forman parte de los primeros lineamientos del nuevo gobierno, que asumió funciones para el período 2026-2031 tras una ajustada victoria electoral. El retorno del fujimorismo al poder ocurre en un escenario de fuerte polarización política y con elevados niveles de preocupación por el avance del crimen organizado en distintas regiones del país.

Con información de LN