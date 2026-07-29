Salud de Chiche Gelblung: internado por problema respiratorio y en recuperación con alta prevista

El reconocido periodista Chiche Gelblung fue internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro febril y dificultades respiratorias el pasado domingo 26 de julio. De acuerdo con la evolución de su estado de salud, se espera que reciba el alta médica este miércoles.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el conductor de 82 años ingresó al centro de salud para ser estabilizado y permanecer bajo observación. Su reingreso se produjo apenas semanas después de haber atravesado una prolongada internación de casi un mes, de la que recibió el alta a mediados de junio.

El primero en brindar información sobre su estado fue Ángel de Brito, quien llevó tranquilidad durante su programa Ángel Responde (Bondi TV). «Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio», señaló el lunes.

El conductor también reveló que Gelblung atraviesa un momento difícil en el plano profesional tras su regreso a los medios. «Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV», comentó.

En las últimas horas, la familia del periodista también transmitió un mensaje alentador sobre su evolución. «Sigue con las mismas ganas, pero está mejor», aseguraron.

Las secuelas que enfrenta Chiche Gelblung

En paralelo, Fernanda Iglesias detalló en Puro Show (El Trece) las complicaciones de salud que el periodista arrastra desde la extensa internación que comenzó el 18 de mayo y finalizó el 12 de junio.

Durante ese período, Gelblung sufrió una trombosis en un tobillo, fue sometido a la colocación de dos stents y comenzó un tratamiento con anticoagulantes, como suele indicarse en este tipo de cuadros.

Además, la panelista explicó que el periodista presenta una llaga en la planta del pie que derivó en una infección y un cuadro de gangrena, una de las complicaciones que continúan siendo tratadas por el equipo médico.

Actualmente, Gelblung permanece internado en una sala común, sin necesidad de cuidados intensivos, mientras continúa con un tratamiento de diálisis tres veces por semana, según trascendió.