Es hijo de una leyenda del tenis australiano y hoy ganó hoy su primer partido ATP con 17 años

El australiano Cruz Hewitt (612°), hijo del extenista Lleyton Hewitt, derrotó este martes al estadounidense Marcos Girón en su estreno en el Abierto de Washington, en lo que fue si primer partido y primera victoria a nivel profesional en el circuito ATP.

Hewitt, de 17 años, hace dos semanas alcanzó la semifinal Junior en Wimbledon, se despachó hoy con una gran victoria ante Girón, 85° del mundo, por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 13 minutos.

El australiano, ubicado en el puesto 612° del ranking mundial, recibió una invitación del Abierto de Washington 500 tras su paso por Londres para disputar la fase de clasificación, donde tuvo la fortuna de su lado en ambos encuentros.

Cruz CONTROL 🙌



22 years after his dad @lleytonhewitt won the title, 17-year-old Cruz Hewitt becomes the youngest match winner at #MubadalaDCOpen since Nishikori in 2007! pic.twitter.com/wsni2AbLMs — Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2026

Y es que Cruz, que compartió cancha con su padre Lleyton el año pasado en el Challenger de Sydney (ganaron en dobles el encuentro de primera ronda), superó al serbio Dusan Lajovic (152°) y al estadounidense Zachary Svajda (76°) tras el abandono de ambos, alcanzando así el cuadro principal.

En segunda ronda, el hijo del exnúmero uno del mundo, campeón de Wimbledon en 2002 y en Nueva York en 2001, se medirá al ganador del duelo entre su compatriota Alex de Miñaur (6°) y el griego Stefanos Tsitsipas (51°).

Con el triunfo de hoy, Hewitt se aseguró exactamente 75 puntos, lo que le permite instalarse virtualmente en el 365° lugar e ingresar por primera ocasión entre los 400 mejores de la clasificación masculina.