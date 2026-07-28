SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Es hijo de una leyenda del tenis australiano y hoy ganó hoy su primer partido ATP con 17 años

Cruz Hewitt avanzó la fase clasificatoria y hoy derrotó al estadounidense Marcos Girón en la primera ronda del ATP 500 de Washington.

Redacción

Por Redacción

Avanzará más de 200 puestos en el ranking mundial ATP.

Avanzará más de 200 puestos en el ranking mundial ATP.

El australiano Cruz Hewitt (612°), hijo del extenista Lleyton Hewitt, derrotó este martes al estadounidense Marcos Girón en su estreno en el Abierto de Washington, en lo que fue si primer partido y primera victoria a nivel profesional en el circuito ATP.

Hewitt, de 17 años, hace dos semanas alcanzó la semifinal Junior en Wimbledon, se despachó hoy con una gran victoria ante Girón, 85° del mundo, por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 13 minutos.

El australiano, ubicado en el puesto 612° del ranking mundial, recibió una invitación del Abierto de Washington 500 tras su paso por Londres para disputar la fase de clasificación, donde tuvo la fortuna de su lado en ambos encuentros.

Y es que Cruz, que compartió cancha con su padre Lleyton el año pasado en el Challenger de Sydney (ganaron en dobles el encuentro de primera ronda), superó al serbio Dusan Lajovic (152°) y al estadounidense Zachary Svajda (76°) tras el abandono de ambos, alcanzando así el cuadro principal.

En segunda ronda, el hijo del exnúmero uno del mundo, campeón de Wimbledon en 2002 y en Nueva York en 2001, se medirá al ganador del duelo entre su compatriota Alex de Miñaur (6°) y el griego Stefanos Tsitsipas (51°).

Con el triunfo de hoy, Hewitt se aseguró exactamente 75 puntos, lo que le permite instalarse virtualmente en el 365° lugar e ingresar por primera ocasión entre los 400 mejores de la clasificación masculina.


Temas

Tenis

El australiano Cruz Hewitt (612°), hijo del extenista Lleyton Hewitt, derrotó este martes al estadounidense Marcos Girón en su estreno en el Abierto de Washington, en lo que fue si primer partido y primera victoria a nivel profesional en el circuito ATP.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén