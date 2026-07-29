Inflación de agosto 2026: uno por uno, todos los aumentos que llegarán desde el próximo mes

Se termina julio y ya se confirmó que agosto 2026 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. Se anticipó que el octavo mes del año vigente traerá subas en alquileres, colectivos y otros servicios esenciales.

Es necesario recordar que los diferentes ajustes serán aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras. Se estima que los incrementos en diferentes sectores continuarán ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los incrementos que llegan en abril 2026

Según el reciente informe publicado por el sitio Infobae, las subas se verán reflejadas en las tarifas de las prepagas, servicio de agua, gas, transporte y alquileres.

Alquileres:

Según la información brindada, el mercado de alquileres volverá a mostrar aumentos para aquellos contratos que se actualizan en agosto.

Los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres que se hicieron hasta el 17 de octubre de 2023, se actualizan según el Índice para Contratos de Locación (ICL), y el próximo mes tendrán una suba interanual de 31,52%.

Por su parte, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, firmados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, ajustan a través de la fórmula de Casa Propia. En este caso el incremento rondará el 36%.

Los contratos más recientes rigen por por el criterio de «libertad de contratación», por esto los aumentos varían de acuerdo a los convenido entre las partes en cada caso.

Agua y gas:

El Gobierno oficializó un nuevo esquema bimestral de actualización para las tarifas de gas mediante la Resolución 167/2026. El mecanismo, denominado Diferencia Diaria Acumulada (DDA), reemplaza los dos ajustes estacionales por año y regirá durante la emergencia energética (hasta fines de 2027) para evitar que coincidan varios aumentos en los meses de mayor consumo.

Por otro lado, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) oficializó por la Resolución 24/2026 un incremento del 3% para agosto en los servicios de AySA para CABA y el conurbano, calculado sobre el coeficiente K de julio (2206,0871). Aunque el organismo rechazó un pedido del 1% mensual adicional para septiembre, a partir de ese mes finalizará el tope vigente desde mayo y las tarifas volverán a indexarse mediante la fórmula de 2024. Se mantienen la Tarifa Social y la bonificación del 15% para zonas vulnerables.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron subas de hasta 2,1% para agosto. En esta oportunidad, firmas como OSDE, Avalian y Sancor Salud informaron que incrementarán sus cuotas un 1,9% en agosto. Por su parte, Swiss Medical aplicará una suba del 1,8% y Galeno, del 2,1%.

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