Deportivo Español echó al abogado que tocó el teclado en el show de Javier Milei

Deportivo Español, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino, desvinculó a su abogado Fernando Mezzina por tocar el piano en el show de Javier Milei, presidente de la Nación, en el Movistar Arena con la camiseta del club.

El Gallego sacó un comunicado oficial en redes sociales en el que explica los motivos detrás de la decisión de la baja del jurista en el que destaca que si bien “dicha acción no fue malintencionada”, la entidad tiene el “compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club”.

El lunes, Milei presentó en el recinto su nuevo libro “La construcción del milagro” y dio una entrevista junto a Manuel Adorni. Sin embargo, previamente el mandatario del país interpretó nueve canciones con “La Banda Presidencial”, que tiene al letrado como tecladista.

El comunicado oficial del club Deportivo Español

Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable.

De esta manera negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político.

Debido a esto y a sabiendas de que dicha acción no fue malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club.

