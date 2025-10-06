Previa del acto de Javier Milei: expectativa, enfrentamientos y tensión en los alrededores del Movistar Arena

En plena crisis política por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, el presidente Javier Milei se prepara para encabezar esta tarde un acto en el Movistar Arena, donde presentará su libro «La construcción del milagro» y ofrecerá un show musical en vivo, en medio de cruces y tensión entre manifestantes opositores y militantes oficialistas en los alrededores del estadio.

En las inmediaciones del Parque Los Andes, a metros del estadio, se registraron momentos de tensión entre militantes de la organización oficialista Las Fuerzas del Cielo y manifestantes opositores. Los grupos quedaron cara a cara durante varios minutos, separados apenas por efectivos de Gendarmería, mientras la policía montaba un cordón para evitar incidentes.

Dentro del Movistar Arena, militantes de La Libertad Avanza (LLA) se amontonan a la espera del acto, con remeras violeta y carteles de apoyo a Milei.

Durante la previa, el mandatario transmitió en vivo por redes sociales junto a la diputada Lilia Lemoine y mostró a los integrantes de la banda que lo acompañará en el escenario.

Tensión en los alrededores del Movistar Arena

El despliegue policial buscó evitar incidentes mayores y garantizar que los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) pudieran ingresar al estadio, donde se esperaba que el mandatario presente su libro y ofrezca un espectáculo musical junto a una banda en vivo.

El evento del presidente generó fuertes críticas de la oposición

El evento generó críticas de dirigentes opositores como Martín Lousteau y Ricardo López Murphy, quienes calificaron la actividad del presidente como «un día de trabajo perdido» y compararon la jornada con «un cumpleaños», cuestionando la conveniencia de realizar un acto de estas características en un momento de alta tensión política.

Con información de Noticias Argentinas