Deportivo Viedma pisó fuerte en Junín y logró su tercer triunfo al hilo en la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma venció a Ciclista Juninense por 88-75 en un duelo intenso y sin respiro, por una nueva fecha de la Conferncia Sur de la Liga Argentina de básquet. Fue el tercer triunfo en fila para el quinteto rionegrino, que por fin pudo equilibrar su récord (10-10) en la competencia.

En los primeros minutos, ambos conjuntos apostaron por jugadas colectivas y un ritmo elevado. En ese contexto, Viedma mostró mayor eficacia en ofensiva, mientras que Ciclista cometió errores en sus lanzamientos. Esa diferencia le permitió al equipo rionegrino tomar rápidamente el control del marcador y ampliar la ventaja, cerrando el primer cuarto 21-30.

Durante el segundo período, Deportivo Viedma bajó el ritmo luego de alcanzar una diferencia máxima de 13 puntos (25-38). El local ajustó su propuesta defensiva, logró recortar distancias y se acercó a seis unidades. De esta manera, ambos equipos se fueron al descanso con un marcador de 41-47 (parcial 20-17).

El Depo metió una gran victoria lejos de casa. (Prensa Ciclista)

Ciclista reaccionó, pero Viedma tuvo respuestas

Tras el entretiempo, Ciclista continuó achicando la brecha y llegó a ponerse a solo un punto (54-55). Sin embargo, Viedma reaccionó a tiempo, volvió a hacerse dueño del juego y, pese a la mejora defensiva del local, cerró el tercer cuarto arriba 62-66 (parcial 21-19).

En el tramo final, Deportivo Viedma manejó la pelota y los tiempos con criterio, obligando al conjunto local a forzar acciones en su intento por igualar el resultado, sin éxito. Así, el equipo rionegrino selló un triunfazo por 75-88, alcanzando su tercera victoria consecutiva.

Luciano Cáceres, con 24 puntos, fue el máximo anotador del partido, seguido de Nicolas Paletta y Joaquín Petre, con 10 cada uno en el equipo conducido por Guillermo Boglacino. En el dueño de casa hubo una gran producción del neuquino, ex Petrolero, Juan Ignacio Larraza, dueño de 17 puntos (más 7 rebotes). Lo siguió Piero Di Prienzio, con 15

El conjunto rionegrino no tiene tiempo para aflojar: con poco descanso, el próximo martes 10 de febrero Depo visitará a Pergamino Básquet.