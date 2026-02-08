La Amistad le gana a Boxing y se acerca a la final por el ascenso en el Regional Amateur

La Amistad le gana a Boxing en Cipolletti. (Foto: Emiliano Ortíz)

La Amistad le gana 1 a 0 a Boxing de Río Gallegos en la final de vuelta de la zona patagónica del Regional Amateur luego del empate 2 a 2 en la ida en Santa Cruz.

Después de varias chances que tapó el arquero visitante Bruno Rojas, La Amistad abrió el marcador a los 14′ con una gran definición de Santiago Gómez, con un fierrazo arriba al primer palo. El «9» ya había hecho el 1-0 en la ida.

El que gane esta llave, jugará la final por el ascenso con FADEP de Mendoza. Será a único partido en sede neutral. Los detalles se confirmarán el próximo martes.

La Amistad llegó dos veces a la final patagónica pero nunca pudo avanzar a la final por el ascenso, algo que intentará lograr por primera vez en esta edición.

Para llegar hasta acá, el equipo cipoleño ganó su grupo y después eliminó en playoffs a Independiente de Neuquén, San Patricio del Chañar y Deportivo Roca.

Formaciones

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Yoel Juárez y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza

Boxing: Bruno Rojas; Iván Mendéz, Gianluca Gironi, Pablo Zalazar, Adrián Castillo; Jeremías Gallardo, Ignacio Montes, Axel Kostelak, Ulises Quiroz; Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe. DT: Matías Clavel