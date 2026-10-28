Pensiones No Contributivas de ANSES: quiénes deben presentar documentación para recuperar el pago

El Gobierno nacional confirmó formalmente la suspensión preventiva de 21.812 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, una decisión oficial comunicada desde la Casa Rosada tras auditar expedientes que arrastraban medidas cautelares judiciales y que, según dictaminó la Secretaría Nacional de Discapacidad, carecen de respaldos clínicos fehacientes o registran inconsistencias socioeconómicas incompatibles con el régimen de subsistencia que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida, que impacta de manera directa en los calendarios bancarios de todo el país, abre una ventana perentoria de 30 días hábiles para que los beneficiarios intimados presenten sus descargos y aporten historias clínicas actualizadas, en medio de un escenario de fuerte controversia donde los cruces de bases de datos detectaron desde múltiples inmuebles hasta aeronaves a nombre de supuestos titulares vulnerables, mientras en el Congreso avanza la discusión de fondo para extender la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Motivos de la suspensión de las PNC: falta de legajos médicos y cruces patrimoniales en ANSES

El dictamen administrativo de la cartera de discapacidad se apoya en dos causales objetivas de exclusión:

Inconsistencias en el respaldo clínico : la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto los restablecimientos provisorios que habían sido ordenados de forma cautelar por la Justicia federal, argumentando que en más de 21.000 expedientes no se constató documentación médica oficial, estudios complementarios ni antecedentes que acrediten el porcentaje de incapacidad laboral exigido por el régimen.

: la dejó sin efecto los restablecimientos provisorios que habían sido ordenados de forma cautelar por la Justicia federal, argumentando que en más de 21.000 expedientes no se constató documentación médica oficial, estudios complementarios ni antecedentes que acrediten el porcentaje de incapacidad laboral exigido por el régimen. Detección de patrimonios incompatibles : mediante el cruce informático de registros de propiedad y automotores, las auditorías estatales identificaron: 38 titulares con dos o más vehículos registrados a su nombre. 26 beneficiarios que poseen al menos dos bienes inmuebles. 40 personas con predios o terrenos rurales de superficie superior a una hectárea. Casos aislados de alta ostentación económica, entre ellos un titular que figura inscripto como propietario de una aeronave.

: mediante el cruce informático de registros de propiedad y automotores, las auditorías estatales identificaron: Criterio de ecuanimidad y derecho a defensa: la tenencia de determinados bienes registrables no constituye de forma automática una maniobra fraudulenta, dado que pueden tratarse de sucesiones indivisas, bienes de trabajo familiar o titularidades registrales desactualizadas; por ello, la normativa impone una revisión individual de cada caso antes de disponer la caducidad definitiva.

Descargo legal: cómo presentar la documentación en 30 días para rehabilitar el pago de las PNC

Los beneficiarios que se encuentren alcanzados por la suspensión transitoria deben articular su defensa administrativa antes de que venza el plazo legal: