Peleas de robots en el Ruca Che: Neuquén tendrá un encuentro de robótica con cinco categorías

El estadio Ruca Che de Neuquén será escenario de un encuentro de robótica el próximo 31 de octubre, con competencias que reunirán a cerca de 180 robots. La propuesta combinará robótica, programación y arte digital, y tendrá entrada libre y gratuita desde las 10.

La actividad es organizada por el Gobierno de la provincia de Neuquén, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) y la Escuela Prodigy. Sus impulsores la presentan como una de las principales competencias de robótica del país.

El encuentro contará con cinco categorías, entre ellas sumo, mini sumo, fútbol robótico y seguidor de línea. La propuesta busca acercar la tecnología al público y generar un espacio de participación para estudiantes, aficionados y personas interesadas en la innovación.

De Cinco Saltos a una escuela con más de 700 alumnos

Detrás de la iniciativa está Lautaro Rojas, un técnico electrónico de 24 años oriundo de Cinco Saltos, que fundó la Escuela Prodigy a los 21 años.

El proyecto comenzó en su ciudad y creció hasta reunir a más de 700 alumnos en distintas sedes de Río Negro, Neuquén y Córdoba, con el objetivo de formar una comunidad tecnológica y despertar vocaciones vinculadas con la robótica y otras disciplinas técnicas.

En diálogo con Diario Río Negro, Rojas recordó que en 2025 llevaron la Liga Nacional de Robótica a Río Negro, una experiencia que, según señaló, no se había realizado anteriormente en la provincia.

“Este año buscamos hacer lo mismo con Neuquén”, comentó sobre la organización del encuentro en el estadio Ruca Che.

Con cerca de 180 robots en competencia, la jornada del 31 de octubre buscará reunir a participantes y público en torno a los desafíos de programación, construcción y funcionamiento de estas máquinas.

Las categorías de la competencia

Las competencias previstas incluyen las siguientes disciplinas:

Sumo: enfrentamientos entre robots que buscan sacar a su oponente del área de combate.

enfrentamientos entre robots que buscan sacar a su oponente del área de combate. Mini sumo: una modalidad similar, con robots de menor tamaño.

una modalidad similar, con robots de menor tamaño. Fútbol robótico: partidos en los que los robots deben disputar la pelota y buscar marcar goles.

partidos en los que los robots deben disputar la pelota y buscar marcar goles. Seguidor de línea: pruebas en las que los dispositivos deben recorrer un circuito siguiendo un trazado.

La organización anunció cinco categorías, aunque la información difundida hasta el momento detalla cuatro. La quinta disciplina no fue especificada.

El encuentro se realizará el sábado 31 de octubre, a partir de las 10, en el estadio Ruca Che de Neuquén, con acceso gratuito.