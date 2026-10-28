El TC2000 llega a Roca para definir una fecha clave por el campeonato

Matías Rossi, lidera el TC2000 con el Toyota Corolla y ganó el año pasado en Roca.

El TC 2000 transita la cuenta regresiva para su regreso al Autódromo Parque de General Roca. Del 31 de octubre y 1 de noviembre se llevará a cabo la 10° fecha del Campeonato Argentino, junto al 32° Campeonato de Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Se trata de la visita 33° a General Roca, donde Juan María es el máximo ganador con 8 triunfos: ganó 5 veces con la Renault Fuego, 2 con Peugeot 405 y 1 con Honda Civic.

Cuando restan tres competencias para el final, son nueve los pilotos con chances matemáticas de pintar el “1” a final de año, contabilizando los puntajes con sus respectivos descartes aplicados.

Por otra parte, desde la organización se anunció que este viernes se realizará el lanzamiento oficial de la 10º fecha del TC 2000 y de la Copa Rookie.

El evento contará con la presencia de autoridades de Tango Motorsports, directivos de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y pilotos del TC2000, del Top Race, de la Fórmula Nacional y de la Fiat Competizione.

También, se informó que el público podrá disfrutar de la exhibición de autos de carrera, firma de autógrafos de los pilotos y sorteos sorpresas.

Los aspirantes al «1» en el Campeonato de TC2000

El bonaerense Matías Rossi, piloto del equipo oficial Toyota, es el líder de la tabla y máximo candidato a la corona. El «Misil» de Del Viso, ganador este año en El Zonda de San Juan (además venció 4 veces en Roca), acumula un total de 159 unidades en total.

Vale destacar que la programación tendrá el atractivo especial de contar con tres categorías nacionales, como la Top Race V6, la Fórmula Nacional y la Fiat Competezione.

La última presentación del TC2000 en Roca fue el 17 de agosto del año pasado, con Franco Vivian con Chevrolet Tracker como el más veloz de la clasificación.

En la final se impuso Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross, segundo se ubicó Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y tercero Nicolás Palau (VW Nivus).

La primera competencia del TC2000 en el circuito de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) fue el 12 de octubre de 1983 con Ruben Luis Di Palma siendo el protagonista en la clasificación y el ganador en la final con el Volkswagen 1500, en el antiguo trazado de 2.012 metros.