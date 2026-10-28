Alerta por El Niño: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas 

La Administración de Parques Nacionales (APN) activó un plan de prevención ante el fenómeno El Niño en 18 áreas protegidas de nueve provincias. Se trata de un protocolo para anticipar inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y posibles aislamientos. La medida abarca parques y reservas de las regiones del Noreste, Noroeste y Centro del país.

La APN informó que su estrategia busca preparar a cada área protegida para actuar antes, durante y después de un evento meteorológico adverso. El plan incluye relevamientos, elaboración de mapas, identificación de riesgos, organización de recursos y coordinación con organismos provinciales y municipales.

El operativo forma parte del Plan de Trabajo ENOS 2026-2027 y se desarrolla tras la puesta en marcha del Plan de Coordinación Federal ENOS por parte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

ENOS es la sigla de El Niño-Oscilación del Sur, un fenómeno climático que modifica los patrones habituales de lluvia y temperatura. Puede generar precipitaciones más intensas en determinadas regiones y aumentar el riesgo de desbordes, inundaciones y dificultades en los accesos terrestres o fluviales.

El plan prevé mapas de riesgo y monitoreo de ríos y lluvias

Las áreas protegidas deberán incorporar escenarios vinculados con El Niño en sus planes operativos. Esto implica establecer períodos críticos, definir señales de alerta y fijar criterios para activar protocolos de emergencia.

El operativo contempla protocolos ante inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos y posibles aislamientos.

Uno de los ejes centrales es la localización de zonas vulnerables a inundaciones, anegamientos y otros impactos hidrometeorológicos. El término hidrometeorológico refiere a fenómenos que combinan condiciones atmosféricas y presencia de agua, como lluvias persistentes, tormentas, crecidas de ríos o desbordes de arroyos.

La administración de los parques también integrará datos meteorológicos, hidrológicos y satelitales. Esa información permitirá observar la evolución de las precipitaciones y los niveles de los cursos de agua, además de identificar áreas que podrían sufrir cortes de caminos o dificultades de acceso.

El documento oficial señala que las acciones abarcan “planificación, identificación de riesgos, priorización de acciones, comunicación clara y coordinación con otras instituciones”. La meta es contar con información disponible antes de una emergencia y evitar que las decisiones dependan únicamente de la reacción ante una situación ya iniciada.

Cuáles son las 18 áreas protegidas incluidas en el plan

El operativo alcanza áreas naturales de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Jujuy.

En Misiones están incluidos el Parque Nacional Iguazú, Campo San Juan y San Antonio. Corrientes incorpora Iberá y Mburucuyá, mientras que Chaco suma El Impenetrable, Chaco, Laguna El Palmar y Colonia Benítez.