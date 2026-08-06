Deportivo Viedma ya conoce a sus rivales y el fixture del cuadrangular de la Liga Federal Formativa U21

Deportivo Viedma afrontará un fin de semana clave en la Liga Federal Formativa U21, ya que participará de la Fase 4 Interregional, que se desarrollará en la cancha de Villa Congreso, en Viedma. El conjunto de la capital rionegrina buscará seguir avanzando en el torneo nacional.

El equipo viedmense integrará el Cuadrangular E junto a Plottier, Sportivo Cañuelas y San Lorenzo de Almagro. Los 20 clubes clasificados desde la fase regional fueron distribuidos en cinco cuadrangulares, y avanzarán a las semifinales los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos.

El fixture del sábado ya quedó confirmado. A las 19:00, Sportivo Cañuelas enfrentará a San Lorenzo, mientras que a las 21:00, Deportivo Viedma debutará frente a Plottier. Los encuentros se disputarán en la cancha de Villa Congreso, ubicada en Villarino 30.

Por otro lado, el domingo la acción continuará en el Polideportivo Cayetano Arias, con doble jornada para todos los equipos. En los primeros turnos, Plottier enfrentará a Cañuelas desde las 10 y Deportivo Viedma se medirá con San Lorenzo a partir de las 12:30. Tras un breve descanso, se disputarán los encuentros de la última fecha del grupo: San Lorenzo jugará ante Plottier a las 18:30, mientras que Deportivo Viedma enfrentará a Cañuelas a las 20:30.

El Depo llega a esta instancia con antecedentes muy sólidos. En la fase anterior se quedó con el triangular correspondiente a la segunda ronda, donde superó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y a Independiente de Neuquén, resultados que le permitieron meterse entre los mejores equipos del país.

Además, el conjunto de la capital rionegrina defiende el título conseguido en la edición 2025, cuando completó una campaña perfecta con 13 victorias en 13 partidos y celebró el campeonato ante su público tras derrotar a Chamical de La Rioja por 84-64 en la definición.

Con el objetivo de repetir aquella campaña, Deportivo Viedma buscará superar el cuadrangular y meterse nuevamente entre los mejores equipos de la Liga Federal Formativa U21.