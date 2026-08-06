Ana Marks criticó el intento fallido del Gobierno para cambiar la Ley de Tierras: «En Bariloche no les queda cupo»

Siguen las repercusiones por el nuevo intento del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras. Si bien el texto pasó de liberar por completo el territorio que puede ser extranjerizado a elevar los topes actuales y eliminar artículos claves, no logró reunir los apoyos necesarios y se eliminó del temario para la sesión de este jueves 6. Desde el Congreso, la senadora de Río Negro, Ana Marks, habló con Diario RÍO NEGRO sobre la controversia y las modificaciones que se mantienen vigentes en el proyecto de Propiedad Privada.

La legisladora destacó las distintas repercusiones que hubo sobre el debate en redes sociales y también enfatizó las manifestaciones en las calle contra la iniciativa libertaria. «Esto surgió después de cuatro intentos de traerlo al recinto y no conseguir los votos; pero también de una movilización popular que se fue haciendo eco y carne del reclamo en contra de la venta de las tierras», sentenció.

Sin embargo, advirtió con respecto al texto que quedó firme que «de acá no hay que votar una coma porque esto está mal».

Marks sobre el cupo de extranjerización en la Ley de Tierras: «Ahí está la trampa»

La legisladora declaró que en el departamento de Bariloche, el porcentaje de extranerización se encuentra en el 14%: es decir, a tan solo 1 por ciento de completar el límite que permite la actual normativa a nivel departamental, provincial y nacional.

«La versión supuestamente mejorada de Patricia Bullrich de elevar el nivel provincial hasta el 25%, lógicamente como se viene dando el desarrollo de la extranjerización en la provincia, iba a seguir concentrando muy probablemente en la cordillera«, apuntó.

En este sentido, dijo que los departamentos que tienen hoy mayor concentración de superficie bajo capitales extranjeros «casualmente coinciden con ser los paisajísticamente más importantes, los que hoy tienen nuestro glaciar en cuencas de agua de enorme relevancia y un ambiente natural a proteger muy importante«.

A esto, sumó que en términos nacionales la extranjerización se encuentra en un 5% y, si bien calificó que es «un montón» y la equiparó a la superficie de la provincia de Santa Fe, aún la actual normativa permite que «si alguien quiere invertir hoy puede».

«¿Dónde no se puede? Ahí hay que mirar y ahí está la trampa de porqué quieren eliminar esto. Porque quieren seguir vendiendo departamentos como el mío donde yo vivo, el departamento de Bariloche, en el cual ya no les queda cupo para extranjerizar«, concluyó.

Marks criticó los cambios en expropiaciones y manejo del fuego

Con respecto al debate actual, Marks cuestionó los cambios en manejo del fuego, principalemente los referidos a la comercialización de lotes que hayan sido incendiados. «Debiéramos estar discutiendo cómo prevenimos incendios para la próxima temporada y cómo los enfrentamos con una subejecución presupuestaria», añadió.

Asimismo, criticó el blindaje a las privatizaciones mediante la ley de expropiaciones. «Si hay un consenso de que hay un predio que es de utilidad pública y que se necesita avanzar en eso, ¿por qué el Estado se pone unos costos más caros y se limita a la posibilidad de una herramienta? Cuando todas las expropiaciones que existen son en función de algo que tiene un fin social», definió.

Marks estimó que la votación será recién en horas de la madrugada y afirmó que hay senadores que «hasta el momento también están dudosos de acompañarlo o no».

Con información de Santiago Sourigues para Diario RÍO NEGRO.