Maximiliano Avilés fue declarado culpable de falso testimonio en la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén

Un tribunal colegiado declaró penalmente responsable a Carlos Maximiliano Avilés por el delito de falso testimonio, dentro de la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de la cual nada se sabe desde el 13 julio del 2024. La resolución judicial responde a la acusación impulsada por el fiscal del caso Andrés Azar y contó con la adhesión de la querella que representa a los familiares de la joven.

El veredicto fue adoptado por mayoría con los votos de los jueces Juan Pablo Encina y Lucas Yancarelli, mientras que el magistrado Marco Lupica Cristo se pronunció en minoría por la absolución. El tribunal adelantó su decisión y precisó que la sentencia completa será notificada a las partes dentro de los plazos legales establecidos.

Durante el juicio, la fiscalía acreditó que Avilés faltó deliberadamente a la verdad el 27 de julio de 2024 al declarar ante personal policial que hacía aproximadamente “un mes o un mes y medio” que no veía a la víctima. Las pruebas producidas en el debate demostraron que el imputado y la joven habían estado juntos tan solo pocos días antes de que se registrara su desaparición.

Los jueces de la mayoría fundamentaron el fallo al señalar contradicciones relevantes en los relatos de Avilés sobre su último contacto con Muñoz, las cuales, analizadas en conjunto con la prueba colectada, permitieron dar por probada la falsedad de sus afirmaciones. Por su parte, en su voto en disidencia, Lupica Cristo sostuvo que persistía una duda razonable respecto a la fecha del encuentro, motivo por el cual votó por la absolución.

Dado que el delito de falso testimonio contempla una escala penal de uno a cuatro años de prisión, el fiscal Azar había solicitado expresamente la intervención de un tribunal de tres miembros, juzgamiento reservado para causas cuya pena máxima supera los tres años.

Tras la lectura del veredicto, el tribunal aclaró de manera taxativa que el debate oral se acotó de forma exclusiva a juzgar la mendacidad del imputado, sin resolver qué ocurrió con Luciana Muñoz ni fijar responsabilidades por su desaparición.

La determinación de la pena será dada a conocer a mediado de septiembre y según se pudo saber, la fiscalía solicitará la prisión efectiva.

La investigación principal sobre el paradero de la joven, iniciada en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, se tramita actualmente en la órbita de la Justicia Federal.