Joaquín «Tucu» Correa vuelve a Estudiantes: llega a préstamo desde Botafogo

Joaquín «Tucu» Correa volverá a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata. El delantero de 31 años llegará a préstamo desde Botafogo y firmará contrato por dos temporadas, en una operación que marca su regreso al club en el que surgió futbolísticamente y debutó en Primera División en 2012.

La principal novedad pasa por el plano deportivo inmediato. El Pincha afronta la cuenta regresiva para los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica y buscará anotar al atacante en la lista de buena fe. Según el reglamento de Conmebol, los clubes podrán realizar hasta cinco modificaciones para el inicio de la fase eliminatoria y el plazo para presentar el formulario provisional vencerá este viernes 7 de agosto a las 18 (hora de Paraguay).

El regreso del delantero también quedó habilitado por una novedad institucional importante: la institución platense levantó este jueves la inhibición que pesaba sobre el club por una deuda con Inter Miami correspondiente a la transferencia de Facundo Farías. Con ese obstáculo resuelto, avanzó con la incorporación del atacante y espera sumarlo en los próximos días al plantel dirigido por Alexander Medina.

En 2025, Correa fue transferido a Botafogo, pero nunca logró afirmarse en el equipo brasileño. Disputó 24 partidos y marcó apenas dos goles, números que reflejan un ciclo muy lejos de las expectativas que había generado su llegada al campeón de la Copa Libertadores. La falta de continuidad se profundizó en los últimos meses: no era tenido en cuenta desde fines de mayo, cuando convirtió un gol y dio dos asistencias en el último partido del Fogão por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A pocos días de cumplir 32 años, el «Tucu» regresa a La Plata después de una extensa carrera internacional que incluyó pasos por Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milán y Olympique de Marsella. Además, fue parte de la Selección argentina campeona de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, aunque una lesión de último momento le impidió disputar el Mundial de Qatar.

Ahora, Estudiantes apuesta a recuperar a un futbolista de jerarquía con la mira puesta en la Libertadores y en un tramo decisivo de la temporada donde, además, recibirá a Gimnasia en el clásico de La Plata el próximo sábado 15 de agosto.