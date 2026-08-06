Nueva frontera agrícola: el plan de US$80 millones del BID que beneficiará a 7.000 productores de Río Negro

El BID aprobó una operación de US$80 millones para impulsar la productividad agropecuaria de la Provincia de Río Negro. (Foto: gentileza)

Tras la aprobación formal por parte del Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se conocen los detalles finos del programa de obras que busca consolidar la nueva frontera agrícola en Río Negro. La operación de US$ 80 millones —que se completará con un aporte de contrapartida provincial de US$ 5 millones para totalizar una inversión de US$ 85 millones— tendrá un impacto directo en la productividad del sector agropecuario, la eficiencia hídrica y la resiliencia ante contingencias climáticas.

De acuerdo con las proyecciones difundidas en un comunicado oficial del organismo multilateral desde su sede en Washington, las intervenciones de infraestructura en energía, riego y gestión de riesgos alcanzarán de manera directa a casi 7.000 productores agropecuarios de la provincia, al tiempo que beneficiarán de forma indirecta a más de 275.000 habitantes en los departamentos productivos intervenidos.

En este artículo, Diario RÍO NEGRO desglosa la letra chica del financiamiento internacional del BID: el impacto concreto sobre casi 7.000 productores, la obra de electrificación para la zona rural de Guardia Mitre, las condiciones financieras de pago a 25 años y por qué la provincia se convirtió en la primera del país en activar la línea especial de crédito por 600 millones de dólares.

Energía para producir: la obra clave en Guardia Mitre

Uno de los puntos salientes del programa técnico está centrado en la infraestructura energética para el norte de la provincia. La inversión permitirá que 566 hogares y establecimientos de la zona rural de Guardia Mitre accedan a un servicio eléctrico de mayor potencia y estabilidad.

Esta mejora en el tendido eléctrico resulta un insumo estratégico para los establecimientos agropecuarios, ya que facilita la reconversión de los sistemas de bombeo para el riego por aspiración y goteo, mecaniza procesos e impulsa el agregado de valor en origen para las economías regionales del valle.

Pioneros en la línea CCLIP de US$ 600 millones

Un aspecto clave del anuncio es que la provincia de Río Negro se convierte en la primera jurisdicción del país en ejecutar fondos bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), un paraguas financiero denominado «Programa de Inversiones Estratégicas Provinciales para el Desarrollo Productivo Rural» que prevé desembolsos de hasta US$ 600 millones para las provincias argentinas.

A través de esta ventanilla, el BID apunta a financiar proyectos de largo plazo enfocados en:

Modernización de infraestructura rural: Obras hídricas, viales y de red eléctrica.



Obras hídricas, viales y de red eléctrica. Innovación tecnológica: Adopción de sistemas de precisión para el uso eficiente del agua de riego.



Adopción de sistemas de precisión para el uso eficiente del agua de riego. Sistemas de gestión de riesgo: Equipamiento para prevención y respuesta ante sequías, heladas, granizo e incendios rurales.



Las condiciones financieras del préstamo internacional

El endeudamiento pactado con el organismo internacional presenta un perfil de pago estructurado a largo plazo para no comprometer el flujo de caja provincial en el corto plazo:

Plazo de amortización: 25 años.



25 años. Período de gracia: 5,5 años.



5,5 años. Tasa de interés: Variable, basada en la tasa de referencia internacional SOFR (Secured Overnight Financing Rate).



Variable, basada en la tasa de referencia internacional (Secured Overnight Financing Rate). Monto total consolidado: US$ 85 millones (US$ 80 millones del BID y US$ 5 millones del Tesoro provincial).



Con el visto bueno en Washington, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) junto al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo iniciarán la fase de pliegos y licitaciones públicas para adjudicar los primeros frentes de obra en el territorio rionegrino.