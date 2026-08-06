Cocinaron un locro y lo repartieron entre los camioneros varados en Cutral Co

El cierre del paso internacional Pino Hachado durante dos días consecutivos impidió la movilización de los camiones que están varados en Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala y Las Lajas. Solo en la comarca petrolera hay alrededor de 550 transportistas. Recién hoy se habilitó la Ruta 22, en el tramo comprendido entre Cutral Co y Zapala que estuvo intransitable por la nieve.

Para mejorar las condiciones de los choferes que están hace varios días en Cutral Co, se organizó un locro solidario. Los choferes con recipientes en mano, se acercaron hasta el parque de la Ciudad cutralquense para retirar una porción.

El martes fue el último día que estuvo abierto al tránsito el paso internacional Pino Hachado. Luego, el temporal de lluvia y nieve lo mantuvo cerrado. Esta situación hizo que ningún camión pueda moverse del sitio que ocupan entre el miércoles y jueves.

Cutral Co tiene dispuesto y organizado el espacio a la altura del kilómetro 1.332 aproximadamente, sobre la avenida Savio del parque industrial, en doble fila; la banquina sur de la Ruta 22, también dos hileras y quedan a pocos metros de la estatua de Lionel Messi. El resto está en la fábrica de cerámicos, Cersinpat hacia el oeste y frente a los viñedos.

Desde Protección Civil de Cutral Co, su titular Sandro Botrón, confirmó que son 450 los rodados pesados con sus cargas de todo tipo que están en el sector. El tráiler de esta dependencia continúa en el lugar con el personal que colabora en brindar información a los choferes, junto a los referentes del sindicato de Camioneros.

A esta misma altura se encuentra el Parque de la Ciudad, donde los conductores varados pueden acceder a las duchas y sanitarios. Además de los baños químicos instalados en el otro extremo de las filas.

En el sitio existe un bufet que fue solicitado por la familia cutralquense de Sandra Gómez y su hijo, Javier Cares para preparar un contundente locro solidario este jueves. Este almuerzo fue compartido en viandas o entregado a los propios camioneros que con sus recipientes retiraban su porción.

Debido a la nieve, también se les repartió guiso de lentejas el día anterior y de este modo, se alivia la espera.

En este mismo lugar está instalado el personal de SIEN que controla a aquellas personas que se acercan a requerir atención.

El locro fue el almuerzo contundente de este jueves. (Foto: gentileza)

En Plaza Huincul están en el expredio del ferrocarril

Los transportistas también aguardan en Plaza Huincul. Desde el municipio se confirmó que hasta las primeras horas de la tarde había alrededor de 80. En este caso, se los localiza en el expredio del ferrocarril, ahora denominado Aniversario.

Llegan los vehículos por la Ruta 22 y por la provincial N° 17, desde Añelo. Se instalaron baños químicos y se les brinda información sobre el estado de las rutas.

El pasado martes, cuando hubo una ventana de mejora en las condiciones climáticas, lograron atravesar el paso fronterizo Pino Hachado cerca de 150 vehículos. Ese fue el último momento que hubo movimiento.

Se hizo un locro solidario para compartir con los choferes varados. (Foto: gentileza)

La comunicación entre Las Lajas, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul permite establecer la cantidad de rodados pueden avanzar desde el este hacia el oeste.

Un puesto de la Policía provincial está apostado en la Ruta 22, a la altura del último semáforo antes de salir de Cutral Co y se coordina cómo iniciar el traslado para evitar inconvenientes entre los propios transportistas.

Las condiciones que impiden la circulación de vehículos incluyeron nevadas persistentes, baja adherencia y visibilidad reducida, lo que impidió la circulación segura incluso para vehículos pesados.