Chiqui Tapia habló por primera vez sobre la continuidad de Scaloni en la Selección Argentina

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, se refirió por primera vez a la continuidad de Lionel Scaloni que el propio DT puso en duda luego del Mundial 2026.

En una nota con TyC Sports, el dirigente fue categórico y aseguró: «Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni», cuando le preguntaron si analiza otras variantes para el cargo de entrenador. «Todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas», agregó.

«Lo quiero mucho al Gringo. Él vivió momento duros acá», expresó Chiqui, que además aseguró que tiene una «relación de ida y vuelta» con el técnico oriundo de Pujato.

Por otro lado, Tapia también se refirió a las críticas que recibió la Selección Argentina durante el Mundial 2026 en el que fue subcampeón después de caer con España en la final.

«Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la selección argentina siga logrando triunfos o siga logrando títulos. Me parece que le molesta que el pueblo argentino esté contento», admitió la máxima autoridad de la AFA.

🗣️ CHIQUI TAPIA, MANO A MANO CON TYC SPORTS: "MI PLAN A, B Y C ES SCALONI"



🎙️ El presidente de la AFA no dejó tema por tocar: la dirección técnica de la Selección, el Mundial que realizó Argentina y más. pic.twitter.com/n8SdG7HR8X — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2026

En otro momento de la entrevista, hizo mención a la bandera de Malvinas que se exhibió en la semifinal contra Inglaterra: «Esta selección logró reivindicar a los héroes de Malvinas, lo de la bandera fue algo que surgió de la gente», comentó.

El presidente de la AFA también dijo que le gustaría seguir en el cargo para el Mundial 2030 en el que Argentina recibirá uno de los partidos inaugurales. Su gestión, hasta el momento, abarca hasta 2029.

«A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial«, reconoció el dirigente.

A su vez, Tapia hizo mención a la vuelta de los hinchas visitantes en el fútbol argentino. «Si podemos en la Copa Argentina, ¿por qué no podemos en los torneos locales darle la oportunidad al club que quiera recibir visitantes, que lo haga?», analizó.