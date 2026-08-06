Brecha de género en tecnología: la iniciativa que brinda herramientas a docentes de Río Negro y Neuquén

«Si logramos que más chicas se vean a sí mismas como creadoras de tecnología desde la escuela, estamos cambiando sus oportunidades de futuro», señalan desde Enseñá por Argentina. Lanzaron «Reimaginar el aula: reduciendo la brecha de género en tecnología», una nueva propuesta de formación docente gratuita y virtual. Comenzará este mes y abarca a Río Negro y Neuquén.

Según comunicaron, el programa está dirigido a docentes en ejercicio de todo el país. Busca brindar herramientas concretas para construir espacios educativos libres de sesgos de género, donde más estudiantes, especialmente niñas y adolescentes, se animen a elegir trayectorias vinculadas con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Remarcaron que la participación de mujeres y disidencias en el sector tecnológico sigue siendo minoritaria, a pesar de la alta demanda laboral.

Con una duración de tres meses, la formación propone actividades y estrategias innovadoras para que los equipos docentes puedan incorporar la perspectiva de género en sus clases y diseñar experiencias que despierten el interés por la ciencia y la tecnología. Combina instancias de reflexión pedagógica con herramientas prácticas que pueden aplicarse de manera inmediata en el aula.

Un programa federal para motivar a niñas y adolescentes en STEM

«Reimaginar el aula» forma parte del proyecto «Fortaleciendo la trayectoria en STEM de mujeres jóvenes de Argentina», cofinanciado por la Unión Europea y desarrollado por una alianza estratégica entre Chicas en Tecnología, Fundación Cimientos y Enseñá por Argentina. El trabajo conjunto de estas tres organizaciones de la sociedad civil apunta a abordar la brecha de género en tecnología desde distintos frentes: formación docente, acompañamiento a jóvenes y generación de evidencia sobre la problemática.

La formación está destinada a docentes de segundo ciclo de primaria, secundaria común y técnica, educación de jóvenes y adultos y nivel superior de todo el país. Desde la organización remarcan que la convocatoria es federal y que pueden inscribirse educadores de instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, que estén actualmente en ejercicio y busquen actualizar sus prácticas con enfoque de género.

Durante los tres meses de cursada, las y los participantes accederán a propuestas basadas en metodologías activas, trabajo por proyectos y estrategias innovadoras de enseñanza. El programa apunta a que las y los docentes no solo identifiquen estereotipos y sesgos presentes en el aula, sino que también puedan transformarlos en oportunidades para que más estudiantes se interesen por carreras científicas y tecnológicas.

Además de los contenidos conceptuales sobre género y STEM, el trayecto formativo incluirá actividades y recursos para aplicar directamente en clase, diseño de secuencias didácticas y espacios de intercambio entre docentes de distintas provincias. El objetivo es construir una comunidad de práctica que sostenga en el tiempo los cambios pedagógicos iniciados durante la formación.

Aseguran que la participación de mujeres en el sector tecnológico sigue siendo minoritaria, pese a la alta demanda laboral. (Foto: Gentileza).

Cómo inscribirse

La inscripción a «Reimaginar el aula: reduciendo la brecha de género en tecnología» es gratuita y se realiza de manera online a través de un formulario o escribiendo a reagenero@ensenaporargentina.org.

Detrás del programa hay tres organizaciones con trayectoria en educación y equidad. Enseñá por Argentina, parte de la red global Teach For All, trabaja hace más de 15 años en el país para garantizar que niños, niñas y jóvenes accedan a una educación de calidad, sin que el contexto de origen defina sus oportunidades. A través de su programa de Liderazgo Colectivo, forma líderes que buscan transformar la educación desde las aulas y las comunidades.

Chicas en Tecnología, por su parte, se propone reducir la brecha de género en tecnología en Argentina y América Latina. Desde 2015 produce y difunde evidencia sobre la situación de las mujeres en el sector tecnológico y ofrece propuestas de formación gratuitas para que jóvenes de la región se conviertan en creadoras de soluciones con impacto social. Solo en el último año, más de 1600 jóvenes de 15 países latinoamericanos desarrollaron más de 200 proyectos tecnológicos a partir de sus programas.

Fundación Cimientos completa la alianza con su experiencia en equidad educativa y acompañamiento personalizado a estudiantes que viven en contextos vulnerables. Desde 1997 impulsa programas que favorecen la permanencia y el egreso en la escuela secundaria, mejoran la calidad educativa y promueven la continuidad de estudios y la inserción laboral. Con un equipo de más de 100 profesionales en territorio, trabaja en escuelas y universidades de Argentina y, en alianza con otras organizaciones, también en Uruguay.