Facu Campazzo sorprendió a un grupo de jóvenes y jugó un partido callejero en una plaza de Córdoba

Facundo Campazzo, base de la Selección Argentina de básquet y del Real Madrid, se sumó a un ‘picado’ en una cancha pública ubicada en una plaza cordobesa. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y muestran al jugador haciendo gala de sus habilidades con la pelota de básquetbol.

Facu Campazzo jugando un picado en una plaza de Córdoba

En las imágenes se observa al cordobés con jeans, zapatillas y una vestimenta preparada para una salida, pero eso no le impidió ingresar a la cancha y competir durante algunos minutos junto con los jugadores casuales que se encontraban en el lugar.

Los protagonistas del partido callejero pasaron, sin previo aviso, de jugar en una plaza cordobesa a tener que defender a uno de los mejores bases del básquet europeo. El jugador profesional se lo tomó con naturalidad y le jugó de igual a igual y pasó unos momentos de diversión junto a los jóvenes.

TOTAL NORMALIDAD 🤯



Jugás una noche al básquet en una plaza en Córdoba y cae Facundo Campazzo en jeans a tirar magia🪄



🎥debandejabasket pic.twitter.com/d6avFh0Gaq — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 6, 2026

El cordobés se encuentra en su provincia natal antes de la realización de “La Crossover”, el espectáculo deportivo y de entretenimiento que encabezará el 8 y 9 de agosto en el Polideportivo Carlos Cerutti.

A los 35 años, Campazzo acumula una extensa trayectoria en Peñarol de Mar del Plata, UCAM Murcia, Real Madrid, Denver Nuggets y Dallas Mavericks (NBA), además de ser uno de los referentes del seleccionado argentino.

En marzo alcanzó los 500 partidos con el conjunto español, con el que conquistó 15 títulos y recibió múltiples premios individuales.