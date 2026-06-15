Designación histórica: Tori Penso será la segunda mujer en dirigir un partido en la historia de los Mundiales

Tori Penso será la referí en el duelo ante República Checa y Sudafrica.

El Mundial 2026 continúa marcando hitos que trascienden lo estrictamente deportivo y abren paso a transformaciones profundas en la estructura del fútbol internacional. En un deporte históricamente atravesado por dinámicas masculinizadas, seis mujeres árbitras asumen el rol de impartir justicia, corregir y amonestar ante los ojos del planeta entero.

En las últimas horas, la FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales para los compromisos correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos, encendiendo los focos de la atención pública sobre la figura de Tori Penso.

La designación de Tori Penso para el duelo entre Chequia y Sudáfrica

La jueza estadounidense de 39 años fue ratificada formalmente para impartir justicia en el encuentro entre las selecciones de Chequia y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A, que se disputará en el imponente Atlanta Stadium.

[#FIFAWorldCup2026]

🇨🇿 Chequia vs Sudáfrica 🇿🇦

A: Tori Penso 🇺🇸

A1: Brooke Mayo 🇺🇸

A2: Kathryn Nesbitt 🇺🇸

4to: Campbell-Kirk Kawana-Waugh 🇳🇿

5to: Isaac Trevis 🇳🇿 pic.twitter.com/kM5nsJbGUM — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 15, 2026

Al saltar al terreno de juego, Tori Penso se convertirá oficialmente en la segunda mujer en toda la historia de la Copa del Mundo masculina en desempeñarse como árbitra central, siguiendo el legendario camino que inauguró la francesa Stéphanie Frappart durante la edición de Catar 2022 durante el Alemania 4-2 Costa Rica.

Asimismo, la nacida en Florida inscribe su nombre en las páginas doradas del deporte continental al consolidarse como la primera mujer de la confederación de Concacaf en asumir el rol de jueza principal en una cita mundialista de varones.

El camino de Penso hacia este escenario de máxima exigencia está respaldado por una trayectoria intachable de 13 años de experiencia en el profesionalismo, donde ya supo romper barreras al convertirse en la primera mujer en dos décadas en dirigir en la Major League Soccer (MLS) y al portar el gafete internacional de la FIFA desde el año 2021.

Su solidez técnica y templanza bajo presión la llevaron a conducir con éxito la Gran Final de la Copa Mundial Femenina en 2023, pergaminos que la FIFA tomó en cuenta para encomendarle este desafío de altísima tensión en el certamen masculino, basándose estrictamente en su principio de calidad y excelencia.

Para este compromiso en Atlanta, la colegiada norteamericana estará acompañada en las bandas por sus compatriotas Brooke Mayo como asistente 1 y Kathryn Nesbitt como asistente 2, replicando el exitoso trío arbitral que ya comandó la definición ecuménica femenina en Australia y Nueva Zelanda.

El cuerpo de autoridades en el campo se completará con la participación del neocelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh como cuarto árbitro y su coterráneo Isaac Trevis en la función de quinto colegiado.