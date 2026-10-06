Después de las banderas en contra, San Patricio del Chañar le pidió disculpas al Consejo Federal

La definición de la zona 11 patagónica del Regional Amateur estuvo cargada de polémica por el reclamo de Deportivo Roca contra San Patricio del Chañar. Aunque finalmente clasificaron los dos, la controversia continúa.

Roca pidió los puntos del partido contra el Santo en el Luis Maiolino por la mala inclusión del jugador Jeremías Dulcich. El visitante ganó 3 a 2 el encuentro pero el Tribunal de Disciplina le dio la razón y el encuentro ganado al Depo.

San Patricio pasó de estar clasificado a tener que jugarse todo en la última fecha contra La Amistad. Finalmente, se impuso 1 a 0 de local y ganó el grupo.

El equipo salió a la cancha con una bandera contra el Consejo Federal y el sistema Comet. El plantel posó con ese mensaje que luego quedó en uno de los alambrados.

«El sistema Comet ayuda a los clubes amigos. La pelota no se mancha», decía la bandera que exhibieron los jugadores. También se vio otra en la tribuna que acusaba al Consejo Federal de «corrupto».

La postura de San Patricio generó revuelo y el club decidió poner paños fríos con un comunicado en el que le pidió disculpas al CF.

«Desde el Club San Patricio del Chañar y toda su comisión directiva, queremos pedirle nuestras mas sinceras disculpas institucionales al Consejo Federal y a la Asociación del Futbol Argentino, por habernos excedido en la forma de protesta por la sanción impuesta por el tribunal del Consejo Federal», expresaron.

«Seguiremos exigiendo justicia con respecto al fallo, pero desde ya lamentamos que algún comentario o publicación ocasionara malestar a las instituciones. Somos un club que cree en la labor de bien que generamos en la sociedad y queremos un trato justo con respecto a la situación antes mencionada. Desde ya, nuestras más sinceras disculpas y quedamos abierto a toda posibilidad de dialogo para subsanar lo ocurrido», concluyeron.