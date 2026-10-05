Se confirmaron los primeros cruces de playoffs del Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur concluyó con su fase de grupos y ya dio a conocer los primeros cruces de playoffs por la segunda ronda.

En esta instancia, solo jugarán los que clasificaron de las zonas de tres equipos. En ese caso pasaron todos los primeros y los cinco mejores segundos.

Los que avanzaron de los grupos de cuatro, pasaron directamente a la tercera ronda. Esos cruces se anunciarán cuando terminen los de la segunda fase.

Atlético Regina enfrentará a Sportsman de Choele Choel, Independiente de Río Colorado se medirá con Deportivo Villalonga y Deportivo Beltrán se cruzará con Jorge Newbery de Carmen de Patagones.

Los tres que clasifiquen se sumarán a los demás equipos regionales que pasaron directo a la tercera ronda. Son: Alianza, Maronese, San Patricio del Chañar, Deportivo Roca, Estudiantes Unidos de Bariloche y Cruz del Sur.

Un detalle que llamó la atención es que la localía de los cruces de la segunda ronda se determinó por sorteo y no por la ubicación en la fase de grupos. Con este criterio, Atlético Regina y Villalonga, que fueron primeros en sus zonas, definirán de visitante.

Esta ronda será ida y vuelta con el primer cruce este domingo 11/10 y la vuelta el 18/10. El 25/10 comenzará la tercera fase ya con los demás equipos regionales que clasificaron nuevamente en competencia.