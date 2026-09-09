Después de siete meses de ausencia, Rodrigo Battaglia vuelve a las prácticas en Boca

Después del triunfo por 1-0 ante San Pablo y en medio de una seguidilla exigente por la triple competencia, Rodolfo Arruabarrena recibió una gran noticia: Rodrigo Battaglia se reincorporó a los entrenamientos con el resto del grupo.

El volante de 35 años fue intervenido quirúrgicamente el 3 de febrero de este año por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho y, poco más de siete meses después, volvió a las prácticas en Boca Predio.

El exjugador de Atlético Mineiro venía realizando trabajos de rehabilitación en el césped, pero este miércoles ya se puso definitivamente bajo las órdenes del «Vasco», que podrá contar con él en el corto plazo, aunque no lo apurarán en su regreso a las canchas.

Battaglia jugó por última vez el pasado 7 de diciembre, en la caída del Xeneize, en ese entonces dirigido por Claudio Úbeda, ante Racing por las semifinales del torneo Clausura 2025.

En paralelo, Arruabarrena ya prepara el duelo frente a Central Córdoba, que será este viernes en la Bombonera desde las 21:30, por la novena fecha del Clausura. Se espera que el entrenador rote varios nombres, pensando en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo, el próximo martes en el Morumbí.