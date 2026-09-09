Turismo Carretera: Manu Urcera y Joaquín Ochoa aceitaron muñecas en la previa de San Luis

Nutrida e intensa actividad se desarrolla esta semana en el «Roberto Mouras» de La Plata, palpitando la undécima fecha de la temporada del Turismo Carretera, primera de la Copa de Oro que tendrá a doce pilotos batallando por el título.

Dos de los muchos que desde el lunes a hoy acumularon vueltas y ensayaron en el circuito platense, en la previa al fin de semana en el «Rosendo Hernández» de San Luis, fueron los rionegrinos José Manuel Urcera, uno de los clasificados al Playoff, y Joaquín Ochoa.

Manu aceleró el Mercedes Benz que prepara el equipo Maquin Parts, con el cual viene de arribar en el 7° puesto en la pasada competencia de Paraná (Entre Ríos), en lo que fue su segunda puesta en pista con el flamante nuevo modelo alemán.

El de Viedma, por su parte, continúa en pleno proceso de adaptación con su nuevo conjunto. Joaco, el mayor de los hermanos, aprovechó el tiempo en pista para seguir conociendo las bondades del Toyota Camry que alista el Azar Motorsport, la estructura que integra desde hace una carrera.

Los otros que probaron el La Plata fueron Agustín Canapino (Camaro), Mauricio Lambiris (Mustang), Ignacio Faín (Torino), Elio Craparo (Mustang), Matías Rossi (Toyota), Tobías Martínez (Camaro), Andrés Jakos (Camry) y Ricardo Risatti (Camaro). También giró Bautista Damiani (Camaro), uno de los referentes del TC Pista.

Un total de 53 máquinas fueron confirmadas por la categoría para la programación sanjuanina del fin de semana; uno más que la nómina que se presentó en Paraná. Luego de una fecha de ausencia, Marcos Castro regresará a la competición en dicha programación.

El loberense Jonatan Castellano (Challenger) comienza como puntero de la Copa de Oro con 15 puntos, producto de haber sido el mejor del tramo regular. No obstanrte ello, el Pinchito todavía adeuda la victoria que habilita a pintar el «1». Mientras que Canapino, Mariano Werner, Otto Fritzler y Facundo Chapur, que sí ganaron, comienzan con 8 unidades.

Benja Antón quiere comenzar bien afilado en la lucha por la Copa de Plata.

Otro que debe el triunfo es el propio Urcera, aunque el de San Antonio se mostró conforme con la prueba y confía en el potencial del Mercedes para poder batallar al todo o nada en las cinco fechas que quedan del certamen.

Por su parte, el TC Pista, la categoría telonera de la ACTC, repetirá el parque de la última fecha: 20 autos serán de la partida, con el mencionado Damiani arrancando como líder del torneo con 31 puntos, 15 más que Santiago Biagi.

El piloto de Cinco Saltos, Benjamín Antón (Mustang), forma parte de la disputa por la Copa de Plata e inicia la definición con ocho puntos, producto de su formidable triunfo logrado en la segunda fecha de Termas de Río Hondo. El de Viedma, Benjamín Ochoa (Mustang), comenzará sin unidades pero también será candidato a la corona.